Vreugde Knicksfans slaat om in verdriet: agenten schieten hond in basketbalshirt dood
Politieagenten in Californië hebben afgelopen weekend de 2-jarige hond van basketbalfans doodgeschoten. Zij vierden thuis in Los Angeles de winst van de New York Knicks toen het misging. Het incident gaat viraal in de Verenigde Staten en er is al veel geld opgehaald voor de familie.
De hond
, een kruising tussen een poedel en een ander hondenras, had voor de gelegenheid een T-shirt van de New York Knicks gekregen. De basketballers wonnen voor het eerst in 53 jaar de NBA-titel.
Agenten kregen een telefoontje van geschreeuw uit een appartement in Los Angeles. De politie verklaart dat er bij aankomst een vrouw de deur opendeed en agenten werden geconfronteerd met 'een grote blaffende hond'.
"Agenten vroegen haar de hond in bedwang te houden, waarna de deur dichtging", meldt de politie. "Toen de deur weer openging, kwam de hond naar buiten." De hond zou op een van de agenten af zijn gerend, waarna die zijn wapen trok en de hond neerschoot.
Op beelden op sociale media die even later zouden zijn gemaakt, is te zien hoe de vrouw huilend bij de hond zit, niet ver van de voordeur. "De Knicks wonnen het kampioenschap, we waren zo blij. We waren aan het vieren dat de Knicks gewonnen hadden", schreeuwt de vrouw.
Er is in de VS veel kritiek op het incident en er wordt onder meer gevraagd de beelden van de bodycams van de agenten openbaar te maken, melden buitenlandse media.
Een GoFundMe-actie om geld op te halen voor de crematie van de 2-jarige hond en 'gerechtigheid voor Jameson' heeft al veel geld opgehaald. Het doel was 10.000 dollar, vannacht was er al ruim 150.000 dollar (bijna 130.000 euro) opgehaald.
aan.