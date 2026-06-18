Starbucks Korea sluit alle winkels voor geschiedenisles na pijnlijke campagne

Koffieketen Starbucks sluit gelijktijdig alle vestigingen in Zuid-Korea. Het personeel, inclusief de hoogste baas Chung Yong-jin, krijgt een verplichte geschiedenisles nadat het bedrijf met een actiecampagne de plank volledig had misgeslagen. Klanten reageerden woedend en overheidsinstanties verbraken hun banden met de koffieketen.



Alle winkels zullen op 22 juni om 15:00 uur de deuren sluiten. Personeel van de ruim 2000 vestigingen krijgt een opgenomen college te zien over de moderne Koreaanse geschiedenis en krijgt daarnaast een training in 'maatschappelijke bewustwording'.



Op 18 mei lanceerde Starbucks Korea een marketingcampagne rond zijn nieuwe 'Tank'-koffiebekerserie, genaamd 'Tank Day'. De serie en de bijbehorende kortingsactie was bedoeld om bekers voor grotere koffies te promoten, maar leidde tot grote publieke en politieke verontwaardiging.



De specifieke lanceerdatum van de actie, 18 mei, de gebruikte afbeeldingen en de bewoordingen, brachten pijnlijke herinneringen aan een 46 jaar oud bloedbad en een martelschandaal uit het dictatuur-tijdperk naar boven. De datum 18 mei staat bekend als gedenkdag van het bloedbad in Gwangju in 1980.



Gedurende tien dagen sloegen parachutisten de pro-democratische protesten tegen de militaire machthebber Chun Doo-hwan neer. Honderden mensen zouden zijn omgekomen.



Alsof dat nog niet genoeg was, kwam er ook kritiek op de gekozen slogan van de koffieketen. 'Thwack on the desk' (klap op het bureau) deed denken aan een berucht doofpotschandaal dat de politie gebruikte na de marteldood van studentenactivist Park Jong-chul in 1987.



Later bleek dat de slogan tot stand was gekomen met behulp van AI. Het bleek dat sommige managers die de campagne hadden goedgekeurd, de e-mailbijlagen met het marketingmateriaal nooit hadden geopend.



Starbucks annuleerde de actie enkele uren na de lancering en CEO Son Jeong-hyun werd diezelfde dag nog ontslagen. Maar het was te laat. De woede had zich al verspreid en video's van mensen die Starbucks-bekers en -mokken kapot sloegen, gingen viraal op sociale media. Ook veel overheidsinstanties verbraken hun banden met de koffieketen.



Op 19 mei bood Chung Yong-jin, de miljardair en voorzitter van de Shinsegae Group, snel schriftelijk zijn excuses aan. Chungs Shinsegae Group is het moederbedrijf van Starbucks Korea en exploiteert de keten onder licentie van het Amerikaanse koffiemerk. Shinsegae verklaarde dat de sluiting bedoeld is om de ernst van het incident te benadrukken en herhaling van soortgelijke controverses te voorkomen.



De sluiting zal het bedrijf naar schatting 1,6 miljard euro kosten. Zuid-Korea is voor de koffieketen de op twee na grootste markt ter wereld, met meer dan 2100 vestigingen in het hele land.

Reacties

18-06-2026 08:12:32 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 851

OTindex: 2.692

Quote:

Het bleek dat sommige managers die de campagne hadden goedgekeurd, de e-mailbijlagen met het marketingmateriaal nooit hadden geopend. Lekker slim bezig! Lekker slim bezig!

18-06-2026 08:14:10 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 851

OTindex: 2.692

Wat een blunder! Doen mensen hun werk nog wel? Laat dit een waarschuwing zijn als je AI gebruikt!

18-06-2026 08:42:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.912

OTindex: 28.905

@Spotcatus : AI maakt meer kapot dan je lief is

18-06-2026 08:56:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.099

OTindex: 98.441



Maar ja. Je wilt ook niet meer doen dan absoluut noodzakelijk Voor straf geen koffieMaar ja. Je wilt ook niet meer doen dan absoluut noodzakelijk

18-06-2026 08:58:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.912

OTindex: 28.905

@allone :

Voor straf geen koffie QuoteVoor straf geen koffie Als het om Starfucks "koffie" gaat zou ik dit niet als een straf ervaren.

18-06-2026 09:06:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.099

OTindex: 98.441



Geen koffie zou voor mij sowieso geen straf zijn. @Emmo : 👍Geen koffie zou voor mij sowieso geen straf zijn.

18-06-2026 09:41:17 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.731

OTindex: 6.567

@Spotcatus :

Wat een blunder! Doen mensen hun werk nog wel? Laat dit een waarschuwing zijn als je AI gebruikt! QuoteWat een blunder! Doen mensen hun werk nog wel? Laat dit een waarschuwing zijn als je AI gebruikt!



AI gebruik terzijde, het lijkt me sowieso wel handig dat je de stukken leest waar je de campagne op goedkeurt AI gebruik terzijde, het lijkt me sowieso wel handig dat je de stukken leest waar je de campagne op goedkeurt

18-06-2026 10:09:03 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 851

OTindex: 2.692

@MIADIA : Klopt. Dat is wat ik bedoel...mensen vertrouwen teveel op AI.

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