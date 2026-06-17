De kunst van het zandstrooien: 'We zijn de enigen in Nederland die dit nog laten zien'

Een tapijt van zand strooien in een huiskamer. Je zou het een unieke hobby of zelfs kunst kunnen noemen, maar vroeger was dit in Schoonebeek heel normaal. In de zandstrooiboerderij in Schoonebeek is zo'n zandtapijt te bewonderen in een Saksische huiskamer.De Zandstrooiboerderij, ook wel Zwaantje Hans-Stokman's Hof genoemd, in Schoonebeek is de enige zandstrooiboerderij die nog in Nederland te bewonderen is. In een ouderwetse huiskamer ligt een tapijt gemaakt van zand met allerlei vormen en patronen.Tot het begin van de vorige eeuw was vloerbedekking onbekend en daarom bracht de vrouw van de boer met fijn zand een vloer aan op de kale ondergrond."Op zaterdag strooide de vrouw een kleed van zand, zodat de woonruimte op zondag er netjes uit zag. Voor het volk wat bijvoorbeeld uit de kerk langs kwam", vertelt Roelie Seinen, beheerster van De Zandstrooiboerderij.De boerinnen toonden hun talent met het strooien, een van die kunstenaars was Zwaantje Hans. "Vanaf 1946 maakte Zwaantje Hans grotere tapijten voor toeristen, dan konden mensen ook duidelijker de kunst van het strooien zien", licht Seinen toe.Het strooien is nog niet zo makkelijk, want alles wordt met de hand gestrooid. "Het is eigenlijk tekenen met zand en dan wordt het tapijt verder met de vingers mooi gemaakt. Zo maken we verschillende patronen in het zand, die patronen heb ik van Zwaantje zelf overgenomen."Zwaantje Hans overleed in 1978 en in 1986 raakte Seinen betrokken bij de boerderij. "Ik wilde toen direct het zandstrooien leren en ook ooit beheerder worden van het museum. De kunst heb ik van haar afgekeken"Het tapijt in het museum springt niet meteen in het oog, dus af en toe loopt een bezoeker ook wel eens over het tapijt. "Ik hou ze wel tegen", grapt Seinen. "Maar je kan er soms niks aan doen en ik wil ook geen politieagent spelen uiteindelijk wordt wel weer hersteld."Dat het zandstrooien in de Schoonebeekse huiskamers uniek was, kwam Zwaantje Hans achter door medewerkers van de NAM. "Zwaantje was nog nooit buiten Schoonebeek geweest, dus die dacht dat iedereen dit deed. Medewerkers van de NAM die ontvangen werden door Zwaantje vertelden haar dat het uniek was."In Schoonebeek doen ze er alles aan om de kunst van het tapijtstrooien niet verloren te laten gaan. "Elk jaar houden we een wedstrijd zandstrooien op de basisscholen in Schoonebeek. We zijn de enige in Nederland die dit nog laat zien", besluit Seinen.