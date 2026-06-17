Bijenzwerm op ov-fiets trekt veel kijkers, maar volgens imker is het normaal

Een opvallend tafereel vandaag in Rotterdam: een zwerm bijen was op zoek naar een nieuwe woning en streek neer op een ov-fiets. Imker Mark van Straten legt uit dat zo'n verschijnsel heel normaal is in de bijenwereld: "Ze rustten uit op de fiets."De ov-fiets stond op de Beukelsdijk in Rotterdam-West. Marlous werkt in de straat en zag het voor haar ogen gebeuren. "Op een gegeven moment keken we naar buiten en zagen we een hele zwerm bijen rondvliegen en fietsers stilstaan op het fietspad. Daarna verzamelden de bijen zich op die ov-fiets."Ze heeft haar ogen uitgekeken. "Ik heb ook bijen in mijn tuin, maar ik heb nog nooit zoiets gezien. Heel bijzonder, echt ongelooflijk."Een voorbijganger schakelde uiteindelijk een imker in, die de zwerm verplaatste naar een bijenkast. "Ze gaan dan met de imker mee en krijgen daar een nieuw plekje."Imker Mark van Straten legt uit dat dit verschijnsel heel normaal is in de bijenwereld. "Op een gegeven moment plant een bijenvolk zich voort en komt er een tweede koningin. Omdat er maar één kan zijn, vertrekt de helft. Zij gaan samen met hun koningin een nieuw huis zoeken."Voordat ze bij hun nieuwe onderkomen arriveren, moeten ze vaak nog even een tussenstop maken. "Vliegen is heel erg vermoeiend, dus moeten ze even uitrusten. Ze zoeken dan naar een plek om weer bij elkaar te komen. Dat kan een fiets zijn, maar ook een boom of een auto."Het is volgens Van Straten voor een imker niet heel moeilijk om de bijen mee te krijgen. "Je moet je voorstellen dat je je huis hebt verkocht en alles hebt ingepakt in de verhuiswagen. Dan zeg je tegen je partner: 'Waar gaan we eigenlijk heen?' Het is spannend om je huis achter te laten als je nog geen nieuw huis hebt. Dus als een imker ze probeert te verleiden met een mooi huisje, dan zijn ze daar erg geïnteresseerd in."De truc zit 'm volgens de imker vooral in het meelokken van de koningin. "Als je de koningin zo ver krijgt om naar binnen te gaan, dan is het kat in het bakkie. De rest volgt vanzelf."