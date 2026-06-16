Ernstig zieke Melissa (33) woont eigen uitvaart bij: 'Alles was in panterprint'

De Almeerse Melissa Peters is ongeneeslijk ziek. Ze heeft meegewerkt aan een aflevering van de YouTube-serie Uitvaart van je leven. Voor deze serie van de KRO-NCRV heeft ze haar eigen uitvaart vormgegeven, geregeld en die vervolgens ook zelf bijgewoond.



Melissa (33) heeft uitgezaaide kanker. Ze heeft niet zo heel lang meer te leven. Melissa bedacht hoe haar afscheid eruit moest zien: een korte ceremonie en een feest in het café.



"Alles was in panterprint. Dat hoort wel bij mij", vertelt de Almeerse. De kist kreeg een panterprint en ook familie en vrienden droegen kleding met een panterprint. Na een ceremonie met toespraken werd er muziek gedraaid en werden er shotjes genomen. Melissa heeft op deze manier haar eigen uitvaart bijgewoond. Ze vond het mooi, maar ook emotioneel.



"Ik heb mij sterk gehouden. Maar het is toch gek. Het is toch een soort afscheid wat mensen dan nemen. Dat is wel emotioneel." Melissa werkte mee aan de serie om te laten zien dat je moet genieten van het leven. Ook wil ze de dood bespreekbaar maken en het taboe daarover doorbreken. Het geeft haar rust om erover te kunnen praten.



Haar ziekte heeft haar leven is veranderd. Vroeger werkte ze 70 uur per week, nu leeft ze meer van dag tot dag. Ze heeft goede en slechte dagen, maar ze probeert zo veel mogelijk van de kleine mooie dingen te genieten.



De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien bij KRO-NCRV op het YouTube kanaal van NPO Start Next. Zelf heeft ze de uitzending al bekeken en ze is er blij mee. Ze vindt het nog wel spannend dat iedereen het straks kan zien. Maar ze hoopt iets moois mee te kunnen geven aan de mensen.

Reacties

16-06-2026 14:18:45 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 840

OTindex: 2.667

Wel mooi om zo afscheid te kunnen nemen. Ik zou het zelf geen uitvaart maar een afscheid of zo noemen maar dat is een detail. Misschien is pre-uitvaart beter?

16-06-2026 14:21:14 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 840

OTindex: 2.667

Haar familie zal wellicht ook bijeenkomen als ze wordt gecremeerd of begraven neem ik aan. Dat zal dan haar uitvaart zijn.

16-06-2026 16:18:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.896

OTindex: 28.904

@Spotcatus :

Misschien is pre-uitvaart beter? QuoteMisschien is pre-uitvaart beter? Afgekort tot pruitvaart?

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