Broers laten je tv's, stoelen en flessen kapot slaan: 'Spullen niet aan te slepen'

WEURT - In een loods in Weurt ligt een metershoge stapel afgedankte stoelen, kasten, tv’s en glazen ruiten. Bezoekers mogen de spullen daar met grof geweld kapotslaan. Eigenaren Jeff en Mitch Janssen merken dat de behoefte om stoom af te blazen groot is. “De spullen zijn niet aan te slepen.”Tijdens een bezoek aan het buitenland kwamen de broers op het idee om een eigen rage room te beginnen, vertellen de broers aan streekomroep RN7. Het idee leek hun 'supervet'. Bovendien zagen ze dat deze 'sloopkamers' in Nederland nog niet zo bekend waren.Niet lang erna openden ze er zelf eentje in Weurt, vertelt Jeff. "We wilden iets anders dan een standaard uitje, zoals een escape room."Het concept van een rage room is simpel. Jeff en Mitch richten een kamer in met spullen die kapot mogen: lege wijnflessen, Tv-toestellen, tuinkabouters en zelfs kinderstoelen. Bezoekers kunnen vervolgens een 'wapen' uitkiezen, bijvoorbeeld een hamer, stalen buis of koevoet.Met het zelfgekozen wapen in de hand mag je vervolgens alles kort en klein slaan. Maar niet voordat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Slopers moeten een masker op, handschoenen aan en een overall dragen. Zelf vindt Jeff het slopen van plastic tuinstoelen het fijnst: "Die spatten helemaal uit elkaar als je ertegenaan slaat."Als de klanten zijn 'uitgeraasd', haalt een van de broers een bezem door de rage room en gaan de overblijfselen naar de milieustraat. Naast de twee rage rooms staat een grote container die tot de nok toe gevuld is met scherven, splinters en rommel. De broers sorteren de grotere overblijfselen nog op materiaal, maar wanneer iets echt aan gruzelementen is geslagen, wordt het lastig om dat nog te doen.Het vinden van voldoende spullen die rijp zijn voor de sloop is geen probleem voor de twee ondernemers. "We hebben een heel netwerk van kringloopwinkels om ons heen. Zij kunnen lang niet alles wat ze binnenkrijgen verkopen. De spullen die eigenlijk weggegooid zouden worden, komen hier terecht", vertelt Jeff.Naast slopen kunnen bezoekers sinds een half jaar ook bijlwerpen bij de broers in Weurt. "We wilden als tweede activiteit iets heftigs en unieks toevoegen", zegt Mitch lachend. "Dat is de bijlwerpbaan geworden."Bezoekers mogen een zware hakbijl naar een geprojecteerde roos gooien. Op de roos kunnen mensen met behulp van een beamer ook zelf een afbeelding projecteren. "Je kunt je wel voorstellen dat mensen het leuk vinden om op een foto van hun ex te gooien", aldus Mitch.Jeff denkt dat een bezoek aan de rage room of bijlwerpbaan soms opluchtend kan werken. "Vooral bij wat stille en verlegen mensen zie ik na afloop echt een verschil. Dan leven ze weer helemaal op."Hoewel de twee activiteiten een wat agressief karakter hebben, willen Jeff en Mitch vooral plezier maken met hun klanten. "Mensen komen om verschillende redenen", vertelt Jeff. "De meesten komen voor hun plezier en dat is ook waar wij ons op richten, maar we zien ook weleens mensen die hier komen voor een stukje ontlading."