Veerboot met tientallen mensen aan boord urenlang stuurloos op Noordzee

Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip was onderweg van de havenplaats Büsum naar het eiland Helgoland toen het stuurloos raakte door een motorprobleem.De veerboot, de Funny Girl, was rond 09.30 uur vertrokken richting het eiland in de Noordzee. Aan boord waren 69 mensen. Vijf kilometer ten oosten van Helgoland viel de motor uit, waarna het bijna twee uur stuurloos ronddreef.Nadat er alarm was geslagen rond 12.45 uur, kwam een reddingsboot naar het schip. Daarna werd de veerboot door verschillende sleepboten naar de haven van Cuxhaven gebracht, waar het schip rond 22.15 uur aankwam. Pas toen konden de passagiers van boord. Niemand raakte gewond.De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door het weer. Op open zee kregen de bergers te maken met windkracht 7, zei een woordvoerder van reddingsmaatschappij DGzRS tegen(opent in nieuw venster) de Noord-Duitse omroep NDR. Ook waren er golven tot drie meter hoog.Helgoland is een vrij afgelegen eiland. Het ligt op zo'n 60 kilometer van de Duitse kust en staat bekend om de rode rotsen. De overtocht vanuit Büsum duurt normaal gesproken ongeveer tweeënhalf uur.Er wonen ongeveer 1300 mensen. Het eiland is vooral populair bij natuurliefhebbers en vogelspotters. Ook heeft Helgoland een aparte status en behoort het niet tot de douane-unie binnen de EU. Hierdoor kan er belastingvrij worden gewinkeld.Het is niet voor het eerst dat de Funny Girl in de problemen is gekomen op de Noordzee. In 2024 raakte het schip ook al stuurloos door motorproblemen. Ook toen moest het schip worden teruggesleept, nadat het urenlang had rondgedobberd.