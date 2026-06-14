Celstraf voor Spaanse lottoverkoper die zelf winnend lot van 4,7 miljoen wilde cashen

In Spanje is een lottoverkoper veroordeeld die probeerde een winnend lot dat door een klant was gekocht zelf te innen. Hij moet wegens fraude 3,5 jaar de gevangenis in.



De lottotrekking was al in 2012. Mensen die meedoen kunnen zes getallen onder de 50 selecteren. Een oudere man die een lot had gekocht vroeg de verkoper in de stad A Coruña om te controleren of er een prijs op zijn getallen was gevallen. De verkoper zag dat de man een bedrag van 4,7 miljoen had gewonnen, maar maakte hem wijs dat er geen prijs op zijn lot was gevallen.



Het lot bleef in de winkel achter en de verkoper probeerde het daarna zelf te innen. Hij kreeg daarbij hulp van zijn broer, die bij de lotto werkte. De verkoper vertelde de loterij dat hij het winnende lot in zijn winkel had gevonden. Daarop besloot de loterij, in ieder geval voorlopig, niet uit te keren en op zoek te gaan naar degene die het lot had gekocht.



Toen de loterij de publiciteit zocht met het winnende lot zonder eigenaar meldde zich een hele stoet mensen die beweerden het lot te hebben gekocht. 317 mensen uit alle delen van Spanje maakten aanspraak op de miljoenenprijs. Alle claims werden onderzocht en allemaal bleken ze vals.



Uiteindelijk leidde de combinatie van de gespeelde cijfers via een omweg naar de koper. Die speelde in 2012 de getallen 10, 17, 24, 37, 40 en 43. De politie vermoedde dat de koper die combinatie misschien vaker speelde en onderzocht waar nog meer loten met diezelfde gespeelde getallen waren verkocht.



Behalve in A Coruña bleek dat ook aan de Costa del Sol en op Mallorca. Gecombineerd met gegevens van een organisatie die reizen voor ouderen organiseert, leidde dat naar de vrouw van degene die in 2012 het lot had gekocht. De man zelf was al in 2014 overleden. Hij heeft nooit geweten dat hij miljoenen had gewonnen.

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