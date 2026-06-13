Man wint half miljoen in loterij, maar verblijfsvergunning zit prijs in de weg

Dolbij was Imagbe Ehizomwengie toen hij in een Italiaanse loterij 500.000 euro won. Maar de van oorsprong Nigeriaanse man kon het geld niet innen omdat hij geen verblijfsvergunning had. Nu heeft hij zijn verblijfsgunning én het geld.



Ehizomwengie kocht afgelopen oktober een Gratta e Vinci-kraslot, van de officiële Italiaanse krasloterij. Het geld spaarde hij door zakdoeken te verkopen en geld te vragen voor een supermarkt in Turijn. Tegen de Britse krant the Guardian vertelt hij dat hij af en toe een lot kocht in de hoop 'zijn lot te keren.'



Toen hij erachter kwam dat hij de loterij had gewonnen was Ehizomwengie dan ook dolblij. Maar dat was van korte duur. Want de man had geen verblijfsvergunning. En zonder zo'n vergunning kon hij geen bankrekening openen om het geld te ontvangen. En zonder geld kon hij weer niet aantonen dat hij financieel onafhankelijk was, nodig voor de aanvraag van een vergunning.



De man zei tegen de Britse krant in 2016 na een gevaarlijke reis over de Middellandse Zee in Italië te zijn beland. Hij vroeg een verblijfsvergunning aan, maar die werd aanvankelijk afgewezen.



"Toen ik in Nigeria woonde, bad ik altijd om kansen, maar die kwamen er nooit," zei hij tegen The Guardian. "Maar je moet ook risico's nemen in het leven, en ik bleef geloven dat ik op een dag misschien wel miljonair zou worden."



Als oplossing vertrouwde hij een vriend het geld toe. Maar weer had de man pech: zijn vriend weigerde het geld aan hem te geven. Uiteindelijk overtuigde hij de vriend om ongeveer de helft van het bedrag over te maken naar de bankrekening van zijn neef. Met dat geld kocht hij samen met familie een zaak waarin hij een Afrikaanse delicatessenwinkel begon.



Ondertussen bleef hij jarenlang strijden om een verblijfvergunning. Nu heeft de rechtbank van Ancona hem toch gelijk gegeven.



De loterijwinnaar zegt een groot feest te organiseren om zijn nieuwe status te vieren. "Ik wil werken en ben van plan met beide benen op de grond te blijven staan. Ik wil gewoon een normaal leven leiden."

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