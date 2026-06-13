Shakira niet van het veld af te slaan na optreden bij WK-opening





Op beelden die massaal worden gedeeld op



De openingsceremonie van het 23e WK voetbal vond plaats in het volledig uitverkochte Mexico City Stadium. Voor ruim 83.000 toeschouwers brachten Shakira en de Nigeriaanse artiest Burna Boy het nummer Dai Dai, het officiÃ«le lied van het toernooi.



De ceremonie in Mexico-Stad is de eerste van drie openingsshows van het WK, dat dit jaar wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Later volgen ook nog ceremonies in Toronto en Los Angeles. In Mexico stond de avond volledig in het teken van Mexicaanse muziek en dans. Shakira (49) heeft donderdagavond de show gestolen tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal 2026 in Mexico-Stad. De Colombiaanse zangeres bracht samen met Burna Boy (34) het officiÃ«le WK-lied ten gehore, maar ook na haar optreden wist ze aandacht naar zich toe te trekken. Shakira bleek namelijk nog helemaal niet klaar met feesten.Op beelden die massaal worden gedeeld op sociale media is te zien hoe beveiligers haar van het veld proberen te begeleiden. Veel haast lijkt Shakira echter niet te hebben. In plaats van direct richting de uitgang te lopen, pakt ze haar broer vast en begint ze vrolijk verder te dansen.De openingsceremonie van het 23e WK voetbal vond plaats in het volledig uitverkochte Mexico City Stadium. Voor ruim 83.000 toeschouwers brachten Shakira en de Nigeriaanse artiest Burna Boy het nummer Dai Dai, het officiÃ«le lied van het toernooi.De ceremonie in Mexico-Stad is de eerste van drie openingsshows van het WK, dat dit jaar wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Later volgen ook nog ceremonies in Toronto en Los Angeles. In Mexico stond de avond volledig in het teken van Mexicaanse muziek en dans.

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