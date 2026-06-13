Duizenden huizen gepland tussen Hengelo en Enschede, maar geen geld voor wegen of spoor

Tussen Hengelo en Enschede moeten de komende jaren duizenden nieuwe woningen verrijzen. De plannen zijn goedgekeurd en het geld voor de woningbouw ligt klaar. Toch kan de bouw nog niet van start gaan. Het kabinet heeft namelijk één onderdeel over het hoofd gezien: de wegen en het spoor naar de huizen.

Mona Keijzer, toenmalig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wees vorig jaar vier plekken aan voor de bouw van nieuwe grote woonwijken. Daarmee wilde het kabinet het landelijke tekort van ongeveer 400.000 woningen helpen terugdringen.

Hengelo en Enschede zijn ook aangewezen als gemeenten waar de landelijke overheid een handje helpt. In het spoorzonegebied tussen de twee steden moeten minstens 10.000 nieuwe woningen komen. In 2022 wees minister De Jonge (kabinet-Rutte IV) al zeventien andere woningbouwlocaties aan.



Maar de bouw kan pas beginnen als de woningen bereikbaar zijn via de weg of het spoor. En juist dat is op dit moment niet het geval, meldt de NOS.

In eerste instantie was daar wel geld voor gereserveerd. Het vorige kabinet trok hier 2,5 miljard euro voor uit. Dat volledige budget ging echter naar de zeventien locaties die al in 2022 waren aangewezen. De vier nieuwe locaties, waaronder het gebied tussen Hengelo en Enschede, kregen geen geld voor de benodigde infrastructuur.



In een Kamerbrief schreef Keijzer daarna dat het nieuwe kabinet de taak had om alsnog geld te vinden voor de vier locaties. Maar het budget van het huidige ministerie van Volkshuisvesting is op. Tegelijkertijd waarschuwt het ministerie van Infrastructuur voor een begrotingstekort van ongeveer 80 miljard euro tussen nu en 2039. Dat heeft negatieve gevolgen voor het onderhoud en de bouw van de Nederlandse infrastructuur.



Of de vier projecten alsnog geld krijgen om de wegen, tunnels en spoorverbindingen te bouwen, is onduidelijk. "We zullen moeten kiezen. Hoe kunnen we het geld zo goed mogelijk uitgeven voor de automobilist, de woningzoekende en de economie? Dat zijn we nu aan het afwegen", zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur over het budget van zijn ministerie.



De betrokken gemeenten hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd. "Zonder deze investering blijven woningen in deze gebieden uit, en daarmee het perspectief voor duizenden huishoudens", staat in de brief. "Wij staan klaar om ruim 30.000 woningen in onze vier grootschalige woningbouwlocaties te bouwen: geef ons het startsein. Aan de slag!"

Na de zomer maakt het kabinet bekend welke projecten voorrang krijgen en welke voorlopig moeten wachten.

Reacties

13-06-2026 10:21:33 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.136

OTindex: 1.185

Dat is zo stom en het verbaasd me niets.

We reserveren geld en we geven het ergens anders aan uit.



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