Ophef over nieuwe strandregels op strand in Sardinië: geen parasols voor 10- tot 65-jarigen en 10 euro toegang

Punta Molentis Beach, een strand in het zuidoosten van Sardinië, bant parasols voor iedereen tussen 10 en 65 jaar. Het is slechts één van de maatre

Reacties

12-06-2026 14:09:42 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 820

OTindex: 2.620

En dan kan je het bij hen ook declareren als je na tien jaar huidkanker blijkt te hebben?

12-06-2026 14:49:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.054

OTindex: 98.391



En misschien speciale prijzen voor gezinnen die daar wonen? 🤔

Als je daar woont weet je waarschijnlijk wel een ander goed plekje @Spotcatus : niet naar het strand gaan op het midden van de dag als de zon hoog staat.En misschien speciale prijzen voor gezinnen die daar wonen? 🤔Als je daar woont weet je waarschijnlijk wel een ander goed plekje

12-06-2026 15:07:00 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 820

OTindex: 2.620

@allone : Zonder parasol is dat sowieso onmogelijk! Ik heb zonneallergie...

12-06-2026 15:10:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.054

OTindex: 98.391



Allergie heb ik niet. Maar ik zou er wel hoofdpijn door krijgen. En eventueel ziek, misselijk. Dus ook met parasol zul je me er niet tegenkomen @Spotcatus : zonneallergie betekent wat?Allergie heb ik niet. Maar ik zou er wel hoofdpijn door krijgen. En eventueel ziek, misselijk. Dus ook met parasol zul je me er niet tegenkomen

12-06-2026 15:16:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.839

OTindex: 28.904

@allone :

Maar ik zou er wel hoofdpijn door krijgen. En eventueel ziek, misselijk. QuoteMaar ik zou er wel hoofdpijn door krijgen. En eventueel ziek, misselijk. Kijk eens in zo'n geval naar vocht of zouttekort. Wat je beschrijft zijn de eerste symptomen.

12-06-2026 15:30:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.054

OTindex: 98.391



Maar ook met zout/ vocht ga ik niet in de hete zon zitten @Emmo : 👍Maar ook met zout/ vocht ga ik niet in de hete zon zitten

12-06-2026 15:31:47 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 820

OTindex: 2.620

@allone : Ik krijg rode bultjes op mijn huid als ik te lang in de zon blijf.

12-06-2026 16:07:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.054

OTindex: 98.391

@Spotcatus :

Heb je dat altijd gehad?



Laatste edit 12-06-2026 16:08 Heb je dat altijd gehad?

12-06-2026 16:13:21 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 820

OTindex: 2.620

@allone : Nee, en de laatste jaren is het erger geworden.

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