Waar Maar Raar
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Sjaak
12-06-26 - ©
HLN
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Reacties
12-06-2026 14:09:42
Spotcatus
Erelid
WMRindex: 820
OTindex: 2.620
En dan kan je het bij hen ook declareren als je na tien jaar huidkanker blijkt te hebben?
12-06-2026 14:49:57
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.054
OTindex: 98.391
@Spotcatus
: niet naar het strand gaan op het midden van de dag als de zon hoog staat.
En misschien speciale prijzen voor gezinnen die daar wonen? 🤔
Als je daar woont weet je waarschijnlijk wel een ander goed plekje
12-06-2026 15:07:00
Spotcatus
Erelid
WMRindex: 820
OTindex: 2.620
@allone
: Zonder parasol is dat sowieso onmogelijk! Ik heb zonneallergie...
12-06-2026 15:10:36
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.054
OTindex: 98.391
@Spotcatus
: zonneallergie betekent wat?
Allergie heb ik niet. Maar ik zou er wel hoofdpijn door krijgen. En eventueel ziek, misselijk. Dus ook met parasol zul je me er niet tegenkomen
12-06-2026 15:16:15
Emmo
Stamgast
WMRindex: 72.839
OTindex: 28.904
Quote
@allone
:
Maar ik zou er wel hoofdpijn door krijgen. En eventueel ziek, misselijk.
Kijk eens in zo'n geval naar vocht of zouttekort. Wat je beschrijft zijn de eerste symptomen.
12-06-2026 15:30:15
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.054
OTindex: 98.391
@Emmo
: 👍
Maar ook met zout/ vocht ga ik niet in de hete zon zitten
12-06-2026 15:31:47
Spotcatus
Erelid
WMRindex: 820
OTindex: 2.620
@allone
: Ik krijg rode bultjes op mijn huid als ik te lang in de zon blijf.
12-06-2026 16:07:43
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.054
OTindex: 98.391
@Spotcatus
:
Heb je dat altijd gehad?
Laatste edit 12-06-2026 16:08
12-06-2026 16:13:21
Spotcatus
Erelid
WMRindex: 820
OTindex: 2.620
@allone
: Nee, en de laatste jaren is het erger geworden.
12-06-2026 17:14:00
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.054
OTindex: 98.391
@Spotcatus
: da’s niet zo mooi
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