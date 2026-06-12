Bij de meeste fotowedstrijden zijn scheve kaders en duimen die per ongeluk in beeld komen meteen reden voor diskwalificatie. Bij deze wedstrijd was het juist andersom: met haar slechte foto’s is de 28-jarige Blanche Mortemard uit Parijs bekroond tot slechtste fotograaf ter wereld. De Française wint met haar onbestaande fotografietalent 43.000 euro en een reis naar IJsland.
„De lat lag laag, maar je bent er op de een of andere manier toch onderdoor gegaan’’, klinkt het bij Icelandair, de luchtvaartmaatschappij die de wedstrijd organiseerde. Blanche Mortemard, die de wedstrijd won van maar liefst 127.642 kandidaten, maakte indruk op de jury: „Met haar bewonderenswaardige gebrek aan kennis van de basisprincipes van fotografie’’.
Mortemard is alvast trots op haar titel. ‘Er was hier echt bikkelharde concurrentie. Ik ga m’n allerslechtste beentje voorzetten om jullie trots te maken’, schrijft ze op Instagram.
Haar winnende portfolio bevat onder meer een besneeuwd stadslandschap
van Oslo, waarin een eigenzinnige duim zo’n twintig procent van het beeld inneemt. Ook een onscherpe foto
van het Vrijheidsbeeld en een afbeelding van een meeuw maken deel uit van haar werk.Foto
,,We zijn ontzettend blij dat we eindelijk onze ‘slechte fotograaf’ hebben gevonden’’, aldus Gísli S. Brynjólfsson, wereldwijd marketingdirecteur van de luchtvaartmaatschappij. ,,Dit project heeft wereldwijd weerklank gevonden omdat mensen de gecreëerde perfectie beu zijn.’’
Naast 43.000 euro krijgt Mortemard ook een tiendaagse reis naar IJsland. Hoewel de Française is bekroond tot de slechtste fotograaf ter wereld, zal ze tijdens haar trip toch constant foto’s moeten maken. De hele campagne werd namelijk opgezet omdat Icelandair beweert dat zelfs de slechtste fotograaf de prachtige landschappen in IJsland niet lelijk kan maken.
,,Ik ga IJsland vastleggen met het zelfvertrouwen van een professionele fotograaf en de vaardigheden van iemand die dat absoluut niet kan’’, zegt Mortemard. ,,Als IJsland het overleeft om door mij gefotografeerd te worden, kan het alles aan!’’
aan.