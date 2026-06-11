Levenslang rookverbod komt er in Nederland niet: Er zijn te veel rokers

In Groot-Brittannië wordt het voor iedereen die na 2008 is geboren, verboden om te roken. Is dat iets wat Nederland ook zou moeten invoeren? Als het aan VVD-minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ligt, komt zo'n verbod er niet.



Een algeheel rookverbod vanaf een bepaalde generatie zou in Nederland niet effectief zijn, stelt de minister. Volgens haar roken te veel jongeren in Nederland en zijn dat dan ook nog te vaak illegale vapes.



Het Verenigd Koninkrijk was eerder dit jaar het eerste Europese land dat zo'n verbod aankondigde voor mensen die geboren zijn na 2008. Daar kan het volgens de VVD-minister, omdat Britse jongeren minder roken dan Nederlanders.



Ook is het volgens haar belangrijk dat binnen de Europese Unie meer dezelfde regels gaan gelden rond nicotinegebruik, schrijft Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. Als dat niet gebeurt, dan vreest Hermans dat meer mensen nicotine gaan kopen in grensgebieden in Duitsland en België, mocht er in Nederland een verbod komen vanaf een bepaalde leeftijd.



Op basis van een onderzoek meldt Hermans dat 87 procent van de mensen die vapet illegale producten gebruikt. Ook daardoor is het lastiger om een verbod te handhaven, denkt de minister.



Doordat bijna alle vapes illegaal worden gekocht, vindt Hermans een verbod op vapes voor eenmalig gebruik geen goede oplossing om roken tegen te gaan.

Reacties

11-06-2026 16:08:28 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 810

OTindex: 2.599

Dan is het dus juist nodig!

11-06-2026 16:12:36 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.134

OTindex: 1.185

@Spotcatus , als je iets verbied dan moet je het ook handhaven, En dat gaat nooit lukken.

11-06-2026 16:17:07 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 810

OTindex: 2.599

Misschien niet 100% maar dan kan je tenminste niet meer in het openbaar roken. Dat zou voor mij erg schelen op terrassen! Daar kan ik nu nooit gaan zitten!

11-06-2026 16:48:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.042

OTindex: 98.374



Als het niet gedaan wordt, hoef je het niet te verbieden.

Maar is dit geen leeftijdsdiscriminatie? Ironisch. Iets niet verbieden omdat het gedaan wordt.Als het niet gedaan wordt, hoef je het niet te verbieden.Maar is dit geen leeftijdsdiscriminatie?

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