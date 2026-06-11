Brand in opvangplaats voor kinderen, vermoedelijk aangestoken door extreemrechts

Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Cadier en Keer is maandagavond brand uitgebroken. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting en heeft een verdachte aangehouden.

De brand aan de Pater Kustersweg brak uit rond 22.35 uur en was volgens de veiligheidsregio voor middernacht geblust. Vanwege flinke rookontwikkeling werd het pand tijdelijk ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond.



De aangehouden verdachte is, volgens NOS, één van de bewoners.

Reacties

11-06-2026 14:42:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.040

OTindex: 98.372

Extreem?! Rechts 🙄

Kinderen verbranden?!

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