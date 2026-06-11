Brand in opvangplaats voor kinderen, vermoedelijk aangestoken door extreemrechts
Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Cadier en Keer is maandagavond brand uitgebroken. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting en heeft een verdachte aangehouden.Gerelateerde artikelen
De brand aan de Pater Kustersweg brak uit rond 22.35 uur en was volgens de veiligheidsregio voor middernacht geblust. Vanwege flinke rookontwikkeling werd het pand tijdelijk ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond.
De aangehouden verdachte is, volgens NOS, één van de bewoners.
Extreem?! Rechts 🙄
Kinderen verbranden?!
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