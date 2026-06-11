Het Italiaanse ministerie van Cultuur heeft een dure fout gemaakt met een taxatie. Het schilderij Madonna en kind van een anonieme meester uit de Italiaanse regio Emilia-Romagna werd per ongeluk veel te jong geschat. Het schilderij
kwam volgens de experts van het ministerie uit 1850, maar na restauratie bleek het schilderij uit 1350 te komen.
De waarde van het schilderij is daardoor aanzienlijk hoger dan aanvankelijk werd gedacht. Het werk werd oorspronkelijk getaxeerd rond de 38.000 euro, maar de waarde ligt volgens internationale experts waarschijnlijk ruim boven de half miljoen euro, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera(opent in nieuw venster).
In 2020 gaf het Italiaanse ministerie toestemming om het schilderij uit te voeren naar Zwitserland. Er exportvergunning werd goedgekeurd omdat experts dachten dat het kunstwerk "weinig belang" had. Volgens de experts lieten zich daarbij leiden door de inscriptie op de achterkant: geschilderd door Alfonso Martorelli Fiori, Bologna in 1850.
Na restauratie bleek dat de acht in het jaartal 1850 eigenlijk een drie was en dat het kunstwerk is geschilderd door een onbekende artiest die ook bekendstaat als Maestro van 1302. Veilinghuis Christie's schatte de daadwerkelijke waarde tussen de 300.000 en 580.000 euro.
Italië probeerde via de rechtbank het kunstwerk terug te krijgen, maar dat lukte niet. De Raad van State oordeelde in hoger beroep dat de Italiaanse regering te laat handelde: de overheid probeerde een vergunning die in 2020 was afgegeven pas in 2023 in te trekken.
De wettelijke termijn voor het intrekken van een certificaat is twaalf maanden. Daardoor blijft het schilderij in bezit van een particulier bedrijf in Zwitserland, schrijft de Italiaanse zender Rai Uno(opent in nieuw venster). Het schilderij mag nu geveild worden.
In Italië leidde de zaak tot een bredere discussie over het vermogen van de bevoegde partijen om "de historische en artistieke waarde van kunstwerken correct vast te stellen, vóór deze Italië mogen verlaten", schrijft de Italiaanse krant La Nuova(opent in nieuw venster).
De parlementsoppositie eist dat eigen bezit beter beschermd wordt. "We zijn niet alleen een kunstwerk van onschatbare waarde kwijtgeraakt, maar we zijn ook getuige geweest van een inefficiënte en chaotische aanpak door de verantwoordelijke autoriteiten", zei parlementariër Vincenza Aloisio.
aan.