11-06-2026 10:08:29

Quote:

Veilinghuis Christie's schatte de daadwerkelijke waarde tussen de 300.000 en 580.000 euro.

Quote:

maar we zijn ook getuige geweest van een inefficiënte en chaotische aanpak door de verantwoordelijke autoriteiten"

Laatste edit 11-06-2026 10:10

't Is maar wat een gek er voor geven wil.Maar dat in natuurlijk weer typisch Italiaans.Enne, dat "verantwoordelijke autoriteiten"? Hoort daar niet het voorvoegsel "on" voor?