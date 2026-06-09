Bijna tachtig jaar na de komst naar Goor dreigt ADS Groep de stad te verlaten. De nieuwe monumentstatus van het opvallende Hundertwasser-pand
maakt verbouwen volgens het bedrijf onmogelijk. ADS spreekt van een “onhoudbare situatie” en start samen met pandeigenaar Zenkelvast een bezwaarprocedure.
ADS, Aan de Stegge, Groep ziet zich genoodzaakt om Goor te verlaten door de monumentstatus van het karakteristieke Hundertwasser-pand aan de Nieuwenkampsmaten. Volgens het bedrijf maakt het besluit van de gemeente Hof van Twente noodzakelijke verbouwing en uitbreiding onmogelijk.
ADS en pandeigenaar Zenkelvast tekenen bezwaar aan en sluiten een gang naar de rechter voor een gerechtelijke beroepsprocedure niet uit.
Het college van burgemeester en wethouders besloot deze week het opvallende kantoorcomplex een monumentenstatus te geven. Daarmee krijgt het gebouw een beschermde status. Eerder meldde RTV Oost al dat verbouwplannen daardoor vermoedelijk niet meer uitvoerbaar zouden zijn.
Hundertwasser-pand Goor is nu beschermd: verbouwen lijkt onmogelijk
Voor ADS heeft het besluit grote gevolgen. Het bedrijf zegt dat het pand dringend aan renovatie toe is en al langere tijd te klein is voor de groei van de organisatie. Een vergunning voor renovatie en uitbreiding was eerder dit jaar al door de gemeente verleend. Maar die kan door de monumentstatus niet meer worden gebruikt, volgens ADS dat het "onmogelijk en onverantwoord" noemt om eerst de procedures tegen het besluit over de monumentstatus af te wachten.
"Dit raakt ons in de kern", zegt algemeen directeur Michel Dijk in een verklaring. "Wij blijven het liefst in Goor, maar hebben ook de verantwoordelijkheid om onze medewerkers een goede en toekomstbestendige werkomgeving te bieden."
Het bedrijf verwacht daarom meerjarig uit Goor te moeten vertrekken om elders huisvesting te zoeken. Daarmee komt er vlak voor de viering van het 80-jarig bestaan een einde aan Goor als vestigingsplaats. Het bedrijf zit sinds 1947 in de plaats en heeft er twee fabrieken en een projectenbedrijf. In totaal werken er 235 mensen.
ADS en Zenkelvast stellen dat de erfgoedcommissie geen zelfstandig besluit nam bij de monumentaanwijzing maar haar oordeel baseerde op een commercieel rapport van een derde partij.
Bovendien vinden zij dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de technische staat van het gebouw. Daarbij verwijzen zij naar een rapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Volgens dat rapport kampt het pand onder meer met vochtproblemen, scheuren en verwering van de gevel.
Ook zou het gebouw volgens onderzoeken niet voldoen aan moderne eisen voor gezonde kantooromgevingen. Zo zouden werknemers te weinig daglicht krijgen. Dat was eerder ook al een belangrijk argument van ADS om grotere ramen te willen plaatsen.
Volgens ADS zijn een moderne kantoorfunctie en een monumentstatus "niet te combineren".
Het gebouw in Goor is geïnspireerd op de stijl van de Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser. Hoewel hij het pand niet zelf ontwierp, was hij wel betrokken bij het proces. Juist die bijzondere architectuur gaf voorstanders aanleiding om het gebouw te beschermen.
In een eerder beoordelingsrapport wordt het pand omschreven als een opvallend en zeldzaam gebouw op een bedrijventerrein. Onder meer de toren en de kleurrijk vormgegeven raamkozijnen zouden cultuurhistorische waarde hebben.
ADS en Zenkelvast starten nu een bezwaarprocedure tegen het monumentbesluit en hebben er alle vertrouwen in dat de monumentenstatus uiteindelijk komt te vervallen. Als dat zo is, wil ADS bekijken of een terugkeer naar Goor mogelijk is.
Volgens ADS raken de gevolgen niet alleen de huisvesting, maar ook werkgelegenheid, arbeidsmarktpositie en regionale samenwerking met andere bedrijven. Het bedrijf en de eigenaar behouden zich het recht voor om de schade die mogelijk ontstaat door dit besluit te verhalen op de gemeente Hof van Twente.
aan.