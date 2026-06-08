In basketbalgek New York openen Knicks-fans de aanval op 'verrader' Elmo

"Ik ben teleurgesteld in je, maat." Het is een van de duizenden reacties onder een X-bericht(opent in nieuw venster) van Elmo, waarin de rode muppet uit het kinderprogramma Sesamstraat de New York Knicks en de San Antonio Spurs succes wenst bij de finalereeks van de Amerikaanse basketbalcompetitie.



Fans van de ploeg uit New York zijn verbolgen over het bericht omdat Elmo daarmee zijn thuisstad zou verraden. De fictieve Sesamstraat is immers in The Big Apple gesitueerd. Die stad is de laatste weken in de ban van de eigen basketbalploeg vanwege goede prestaties op het veld.



Fanatieke supporters verwachten dat iedereen uit de stad trouw is aan het New Yorkse team. "Je moet een kant kiezen, Elmo", is te lezen onder het bericht van het Sesamstraat-figuur. Anderen zijn steviger in hun bewoording. "Verrader, vergeet niet waar je vandaan komt."



Niet alleen fans mengen zich in de discussie over Elmo, ook de New Yorkse politie stelt dat Elmo "een bedrieger is" en de vervoersdienst van de stad dreigt het Sesamstraat-bord dat in 2019 in het centrum werd geplaatst(opent in nieuw venster) te verwijderen.



De New York Knicks hebben voor het eerst sinds 1999 de finales van de NBA weten te bereiken, de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld.



Bij de finales van deze competitie spelen de teams een best-of-7-serie: een team moet minstens vier wedstrijden winnen om het kampioenschap te winnen. Na twee gewonnen wedstrijden tegen de San Antonio Spurs is het kampioenschap voor de ploeg uit New York binnen handbereik gekomen. De Knicks sleepten de titel NBA Champions voor het laatst in 1973 binnen.



In de grootste stad van de VS heerst na het bereiken van de finalereeks sinds lange tijd het geloof dat de Knicks eindelijk weer kampioen kunnen worden. Na de gewonnen wedstrijden van woensdag en gisteren gingen uitzinnige supporters de straat op om de winst te vieren.



Dat de basketbalkoorts onder New Yorkers hevig is, blijkt ook uit een besluit van burgemeester Mamdani. Die tekende deze week omringd door kinderen een decreet waarin staat dat er geen bedtijden(opent in nieuw venster) meer gelden, zodat kinderen de finalewedstrijden kunnen kijken.



Ondertussen probeert Elmo de gemoederen te bedaren en lijkt hij op kleur te bekennen: "KNICKS that last message! Elmo didn't mean to SPUR you on", zei hij gisteravond. Vrij vertaald: "Vergeet dat laatste bericht, Elmo wilde jullie niet opnaaien".

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