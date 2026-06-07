Vrouw zit anderhalf uur vast in boom nadat ze papegaai van dochter probeert te redden

Een vrouw is vrijdagavond vast komen te zitten in een boom in het Friese Drachten, nadat zij een papegaai probeerde te redden. De brandweer moest eraan te pas komen om haar naar beneden te halen.Het dochtertje van Gina de Vries bleek ’s avonds haar vogel kwijt te zijn. Gina ging naar buiten om de papegaai te zoeken. „Ik riep haar naam, Mimi, en toen hoorde ik haar’’, zegt de vrouw tegen de lokale nieuwssite Wâldnet.De vogel zat hoog in de boom. Toen de dierenambulance en brandweer lieten weten dat zij niet konden helpen, besloot Gina zelf naar boven te klimmen. Op een gegeven moment kwam ze erachter dat zij niet bij de vogel kon komen, maar ook te hoog zat om weer naar beneden te gaan.Haar vrienden belden opnieuw de brandweer. Die haalden Gina na anderhalf uur uit de boom. Een hoogwerker werd uiteindelijk ingezet om een poging te doen om ook de vogel naar beneden te halen.„Ik zei tegen de brandweermannen: ‘Als jullie nu zelf naar boven gaan, dan komt ze niet, want ze kent jullie niet. Het is misschien een beter idee dat ik zelf meega, want ze kent mijn stem’.’’Langzaam werd de bak van de hoogwerker steeds hoger getild, waar Gina uiteindelijk het gevederde beestje kon grijpen. Eenmaal beneden kon de dochter van Gina weer met haar huisdier herenigd worden.