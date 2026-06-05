Verkeersdrempel beschadigt auto’s: Als je hem ziet, zit je er al bovenop





De drempel lag sinds vorige week op de Molenweg, aan de rand van Heino. Het obstakel was binnen de kortste keren het gesprek van de dag.



Met name in de dorpsapp van Lierderholthuis, dat door de Molenweg verbonden wordt met Heino, ging het als een lopend vuurtje, laat bewoner Kevin Haverslag weten.



„Er werd al snel gevraagd wie dit had verzonnen en wie in godsnaam die drempel daar had neergelegd.”



En niet alleen in de groepsapp was de drempel onderwerp van gesprek.



„Ik was dit weekend op een feestje en ook daar werd het groots besproken”, vertelt Haverslag.



De drempel moest de Molenweg veiliger maken. Dat vertelt verkeerswethouder Alexander Kreule van de gemeente Raalte.



„De verkeersveiligheid heeft hier onze aandacht. Dat komt onder andere door de komst van de nieuwe Molenwijk.”



„We vinden het belangrijk dat de nieuwe aansluitingen veilig zijn en dat fietsers goed kunnen oversteken. Daarom willen we dat het verkeer hier langzamer rijdt.”



Volgens Haverslag is zo’n maatregel welkom: „Dat vindt niemand erg, maar ze mochten wel iets beter nadenken over de uitvoering van de drempel.”



De drempel is volgens meerdere bewoners uit Heino en Lierderholthuis gevaarlijk. Hij was vrijwel onzichtbaar en werd niet aangekondigd door bijvoorbeeld borden.



„Voorheen lag er helemaal niks en zo opeens ligt er een drempel. Daarom had er wel een waarschuwing mogen staan. Als je er dan nog hard overheen knalt, kan je in ieder geval niet zeggen dat je niet gewaarschuwd bent”, vertelt Haverslag.



De drempel lag vlak voor een witte streep op het wegdek. Door de witte rand en het zwarte middenstuk viel de drempel niet op, zo vlak voor de witte grens van de bebouwde kom.



„Op het moment dat je hem goed ziet, zit je er met je auto bovenop. Dan ben je dus te laat”, zegt Haverslag.



„Ik ben er zelf ook een keer best hard overheen gereden. Ik moet blij zijn dat de boel nog heel is, maar veel beter wordt je auto er niet van.”



Niet iedereen lukt dat. Zo wordt er in de dorpsapp van Lierderholthuis gesproken over ‘meerdere auto’s in de vernieling’.



En afgelopen vrijdagavond was er nog een ongeluk op deze plek. Een automobilist reed over de drempel, waarna het linkervoorwiel brak:



De gemeente Raalte kreeg ongeveer tien meldingen over het gevaar van de drempel. Die gingen over de zichtbaarheid, het gebrek aan waarschuwingsborden en de schade.



Verkeerswethouder Kreule laat weten dat de gemeente niet tevreden is over de drempel. Daarom is die sinds afgelopen maandag weer weg, laat Haverslag zien:



„We onderzoeken nu welke tijdelijke maatregel we kunnen nemen om de snelheid op de Molenweg te verlagen”, vertelt Kreule.



Wie schade heeft opgelopen en denkt dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, kan naar Raalte stappen. „Wij beoordelen vervolgens of de gemeente aansprakelijk is.” De groepsapp ontploft. Aan de rand van het dorp ligt een gloednieuwe verkeersdrempel. Maar omdat-ie niet zo opvalt, lijkt de weg eerder gevaarlijker dan veiliger te worden. Mensen klagen over schade, de gemeente grijpt in.De drempel lag sinds vorige week op de Molenweg, aan de rand van Heino. Het obstakel was binnen de kortste keren het gesprek van de dag.Met name in de dorpsapp van Lierderholthuis, dat door de Molenweg verbonden wordt met Heino, ging het als een lopend vuurtje, laat bewoner Kevin Haverslag weten.„Er werd al snel gevraagd wie dit had verzonnen en wie in godsnaam die drempel daar had neergelegd.”En niet alleen in de groepsapp was de drempel onderwerp van gesprek.„Ik was dit weekend op een feestje en ook daar werd het groots besproken”, vertelt Haverslag.De drempel moest de Molenweg veiliger maken. Dat vertelt verkeerswethouder Alexander Kreule van de gemeente Raalte.„De verkeersveiligheid heeft hier onze aandacht. Dat komt onder andere door de komst van de nieuwe Molenwijk.”„We vinden het belangrijk dat de nieuwe aansluitingen veilig zijn en dat fietsers goed kunnen oversteken. Daarom willen we dat het verkeer hier langzamer rijdt.”Volgens Haverslag is zo’n maatregel welkom: „Dat vindt niemand erg, maar ze mochten wel iets beter nadenken over de uitvoering van de drempel.”De drempel is volgens meerdere bewoners uit Heino en Lierderholthuis gevaarlijk. Hij was vrijwel onzichtbaar en werd niet aangekondigd door bijvoorbeeld borden.„Voorheen lag er helemaal niks en zo opeens ligt er een drempel. Daarom had er wel een waarschuwing mogen staan. Als je er dan nog hard overheen knalt, kan je in ieder geval niet zeggen dat je niet gewaarschuwd bent”, vertelt Haverslag.De drempel lag vlak voor een witte streep op het wegdek. Door de witte rand en het zwarte middenstuk viel de drempel niet op, zo vlak voor de witte grens van de bebouwde kom.„Op het moment dat je hem goed ziet, zit je er met je auto bovenop. Dan ben je dus te laat”, zegt Haverslag.„Ik ben er zelf ook een keer best hard overheen gereden. Ik moet blij zijn dat de boel nog heel is, maar veel beter wordt je auto er niet van.”Niet iedereen lukt dat. Zo wordt er in de dorpsapp van Lierderholthuis gesproken over ‘meerdere auto’s in de vernieling’.En afgelopen vrijdagavond was er nog een ongeluk op deze plek. Een automobilist reed over de drempel, waarna het linkervoorwiel brak: Foto De gemeente Raalte kreeg ongeveer tien meldingen over het gevaar van de drempel. Die gingen over de zichtbaarheid, het gebrek aan waarschuwingsborden en de schade.Verkeerswethouder Kreule laat weten dat de gemeente niet tevreden is over de drempel. Daarom is die sinds afgelopen maandag weer weg, laat Haverslag zien:„We onderzoeken nu welke tijdelijke maatregel we kunnen nemen om de snelheid op de Molenweg te verlagen”, vertelt Kreule.Wie schade heeft opgelopen en denkt dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, kan naar Raalte stappen. „Wij beoordelen vervolgens of de gemeente aansprakelijk is.”

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