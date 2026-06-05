Politie New York onderzoekt waarom mensen 's nachts uit rioolputten klimmen

De politie in New York onderzoekt mysterieuze beelden die rondgaan op sociale media. Te zien is hoe groepen mannen op verschillende plekken in de stad het riool betreden of juist verlaten. Onduidelijk is nog met welk doel ze dat doen, maar volgens de politie is er geen gevaar voor de bevolking.



In de afgelopen dagen verschenen op sociale media meerdere beelden van putdeksels in New York die plotseling omhoogkwamen, waarna verschillende mensen uit het riool omhoogklommen. Dat gebeurde onder andere op wegen waar verkeer reed, waardoor automobilisten moesten stoppen.



Op andere beelden was te zien hoe mensen het riool juist binnenstapten. Telkens gebeurde dat midden in de nacht.



In een van de video's ging het om een groep van zeven mensen, zo te zien allemaal mannen, schrijft NBC News. Ze droegen hoofdlampen en drie van hen hadden scheppen bij zich.



Op de beelden, gemaakt met beveiligingscamera's, is te zien hoe de mensen beschermende kleding omwisselen voor hun eigen kleren.



De politie laat weten dat agenten op de plekken waar de beelden zijn gemaakt het riool hebben betreden 'om er zeker van te zijn dat de verdachten niets hebben achtergelaten'.



"Er is niets verdachts aangetroffen", meldt de politie in een verklaring. Medewerkers van de gemeente hebben ook onderzoek gedaan in het riool naar aanleiding van de beelden, maar 'geen schade' geconstateerd.



De politie vermoedt dat de groepen 'in het riool op zoek zijn naar waardevolle materialen', meldt een bron aan NBC News.



In de officiële verklaring laat de politie alleen weten dat er geen dreiging uitgaat van de groepen en er geen arrestaties zijn verricht. Of er een verband is tussen de verschillende incidenten, is ook niet duidelijk.



Een getuige zegt tegen lokale media dat mannen die hij zag 'in rare pakken' rondliepen. "Het was duidelijk dat ze geen goede bedoelingen hadden. Ze stapten het riool in en trokken het putdeksel achter zich dicht, alsof ze er nooit waren."

Reacties

05-06-2026 12:02:30 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 767

OTindex: 2.461

Grote ratten zeg!

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