Woede over WK-vervoer: supporters moeten belachelijk bedrag neertellen voor treinritje naar stadion

Voetbalfans die volgend jaar naar wedstrijden van het WK in de Verenigde Staten willen reizen, krijgen wederom te maken met een onaangename verrassing. Voor een treinrit van slechts dertig minuten naar het beroemde MetLife Stadium bij New York moeten supporters maar liefst 150 dollar (130 euro) neertellen. Supportersorganisatie Football Supporters' Association (FSA) spreekt van pure afzetterij.

De prijsstijging is enorm. Normaal kost een retourtje van Penn Station in Manhattan naar het stadion in New Jersey zonder korting 12,90 dollar. Tijdens het WK wordt dat bedrag meer dan elf keer zo hoog. Kinderen en senioren krijgen geen korting en betalen eveneens het volle tarief.

Wie de trein te duur vindt, kan uitwijken naar een shuttlebus. Maar ook dat alternatief is niet bepaald goedkoop: een retourticket kost 80 dollar. Bovendien zijn zowel trein- als bustickets niet overdraagbaar en niet restitueerbaar.



Het MetLife Stadium, dat tijdens het WK vanwege FIFA-regels tijdelijk de naam New York/New Jersey Stadium krijgt, is een van de belangrijkste speelsteden van het toernooi. Er worden acht wedstrijden gespeeld, waaronder een groepswedstrijd van Engeland en de WK-finale op 19 juli.

Volgens Thomas Concannon van de FSA komt de prijsverhoging bovenop de toch al hoge kosten voor wedstrijdtickets. “De prijs is ronduit absurd voor wat je normaal gesproken betaalt om naar een wedstrijd of een groot toernooi te reizen”, zegt hij tegen BBC News. “Dit staat volledig los van wat supporters gewend zijn van eerdere WK’s.”

Volgens Concannon druist de maatregel in tegen het idee van een mondiaal voetbalfeest. “Je zou verwachten dat je supporters van over de hele wereld welkom heet. Op dit moment kunnen fans zich nauwelijks minder welkom voelen.”

Breuk met eerdere WK’s

De frustratie is extra groot omdat vervoer tijdens eerdere wereldkampioenschappen vaak gratis was. Zowel tijdens het WK in Rusland als dat in Qatar konden supporters zonder extra kosten gebruikmaken van speciaal vervoer.

Ook de Verenigde Staten zouden in hun gastheerovereenkomst met de FIFA hebben toegezegd een vergelijkbare regeling aan te bieden. “Niemand verwachtte dat het vervoer gratis zou zijn”, aldus Concannon. “Maar we hadden ook niet verwacht dat we op deze manier zouden worden uitgeknepen. Dat is precies wat hier gebeurt en dat is buitengewoon teleurstellend.”

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