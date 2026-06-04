Erik de Zwart over Arabische straatnamen in Bleiswijk: ‘Deze mensen hebben blijkbaar tijd over'
Een straatnamencommissie in Bleiswijk wilde een hele nieuwbouwwijk vernoemen naar wadi's uit het Midden-Oosten. Rivieren waar de gemiddelde Nederlander nog nooit van heeft gehoord. De bewoners zagen er niets in en maakten bezwaar. Volgens opiniemaker Erik de Zwart volkomen terecht. 'Deze mensen hebben blijkbaar tijd over, die bedenken de gekste dingen.'
De Zwart legt uit dat straatnamen meer zijn dan alleen bordjes; ze zijn een weerspiegeling van de geschiedenis en identiteit van een plek. Hij wijst erop dat het vernoemen van straten naar onbekende buitenlandse namen niet alleen verwarrend is, maar ook bijdraagt aan een gevoel van vervreemding.
De discussie over straatnamen is niet nieuw in Nederland. Er zijn al vaker voorstellen geweest om straten te vernoemen naar figuren uit de buitenlandse geschiedenis, wat vaak op weerstand stuit.
De Zwart benadrukt dat het belangrijk is om te kijken naar Nederlandse helden en iconen, zoals Michiel de Ruyter, en deze te waarderen in plaats van ze te cancelen.