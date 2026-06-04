Erik de Zwart over Arabische straatnamen in Bleiswijk: ‘Deze mensen hebben blijkbaar tijd over'

Een straatnamencommissie in Bleiswijk wilde een hele nieuwbouwwijk vernoemen naar wadi's uit het Midden-Oosten. Rivieren waar de gemiddelde Nederlander nog nooit van heeft gehoord. De bewoners zagen er niets in en maakten bezwaar. Volgens opiniemaker Erik de Zwart volkomen terecht. 'Deze mensen hebben blijkbaar tijd over, die bedenken de gekste dingen.'



De Zwart legt uit dat straatnamen meer zijn dan alleen bordjes; ze zijn een weerspiegeling van de geschiedenis en identiteit van een plek. Hij wijst erop dat het vernoemen van straten naar onbekende buitenlandse namen niet alleen verwarrend is, maar ook bijdraagt aan een gevoel van vervreemding.



De discussie over straatnamen is niet nieuw in Nederland. Er zijn al vaker voorstellen geweest om straten te vernoemen naar figuren uit de buitenlandse geschiedenis, wat vaak op weerstand stuit.



De Zwart benadrukt dat het belangrijk is om te kijken naar Nederlandse helden en iconen, zoals Michiel de Ruyter, en deze te waarderen in plaats van ze te cancelen.

Reacties

04-06-2026 14:32:24 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 760

OTindex: 2.444



Je had die commentaren eens moeten lezen! Ha ha! Je had mensen moeten horen toen er een bericht kwam dat we voortaan Arabische cijfers gaan gebruiken!Je had die commentaren eens moeten lezen!

04-06-2026 14:45:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.975

OTindex: 98.265

Rivierenbuurt …

Er zijn genoeg rivieren en beekjes in Nederland … en binnenkort zijn die ook wadi’s , hebben we pas vernomen.

04-06-2026 15:41:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.730

OTindex: 28.896

@Spotcatus :

Je had mensen moeten horen toen er een bericht kwam dat we voortaan Arabische cijfers gaan gebruiken! QuoteJe had mensen moeten horen toen er een bericht kwam dat we voortaan Arabische cijfers gaan gebruiken!



Al gebruiken we goed beschouwd géén

Onze "Europese" nummers zijn echter wél van de Arabische afgeleid. Inderdaad grappig.Al gebruiken we goed beschouwd géén Arabische nummers Onze "Europese" nummers zijn echter wél van de Arabische afgeleid.

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