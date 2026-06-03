Badgasten op Urk zien nu wel heel groot 'kiezelstrand' op hun vaste stek

Vaste badgasten op Urk keken onlangs beteuterd naar hun vertrouwde stekje op het strand bij de Staversekade. In de uiterste hoek van het strand, bij de aanlegsteiger voor zeilschepen lag ineens een berg stortstenen op het zand.En nu is het strand bij de Staversekade gelukkig een stuk groter, en is er zelfs nog een tweede strand op Urk te bezoeken. Maar toch viel de stapel stortstenen 'rauw op het dak'. Het vaste groepje dat altijd op deze plek vertoeft, deelt hun frustraties op de petitiesite 'De Goede Zaak'."Met een glimlach loop je richting het strand, klaar voor weer zo’n mooie dag. Totdat je de dam overloopt… en ineens je oude, vertrouwde stukje strand compleet volgestort ziet met stenen. Grote hopen stenen. Midden in het seizoen. Echt, hoe verzin je het?", zo schrijft de initiatiefnemer van de petitie.De gemeente Urk bevestigt dat er stenen op deze uithoek van het strand zijn neergelegd. Het is een restpartij van de stenen die eind vorig jaar in de haven zijn gebruikt om de kades te verstevigen. De hoek van het strand dient als tijdelijk depot: "Indien het nodig mocht zijn, kunnen we een beroep doen op dit dichtst bij de haven zijnde ‘depot’, als elders in de haven extra versterking nodig blijkt te zijn."De restpartij lag in eerste instantie opgeslagen in een depot dat onder water ligt bij de aanlegsteiger naast het strand. Maar op die plek zorgde de stenenbult voor een te gevaarlijke ondiepte, al zijn er wel gele boeien omheen gelegd. Daarom moest dit deel alsnog op land worden neergelegd.De gemeente zegt te snappen dat een klein deel van de strandbezoekers hierdoor hun vaste stek voorlopig kwijt is: "Uiteraard hebben we hierbij ook rekening gehouden met het recreatieve aspect van de keuze voor deze locatie. Door dit relatief kleine stukje strand voor dit doeleinde te gebruiken, blijft er nog voldoende recreatieve ruimte op de beide stranden over om van te genieten."De stortstenen blijven er liggen zolang de noodmaatregelen in de haven van kracht zijn. Pas als alle havenkades over een aantal jaar compleet vervangen zijn, wordt de berg met reservestenen weer van het strand gehaald.De onveilige toestand van de Urker kades heeft grote impact voor veel gebruikers in en rond de haven. Zo zijn passanten niet altijd verzekerd van een plekje, kan de bruine vloot helemaal niet aanmeren, en kan niet overal op de havenkades meer geparkeerd worden.