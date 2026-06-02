Meppel legt limiet op aan gebruik ondergrondse container en wil zo restafval verminderen

Wie volgend jaar te veel restafval weggooit in de gemeente Meppel gaat daarvoor betalen. Inwoners mogen vanaf 2027 maximaal 145 keer per jaar afval weggooien in ondergrondse containers. Wie vaker zijn afval weggooit, moet dan dus extra betalen.

Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen, blijkt dat ruim 90 procent van de inwoners genoeg heeft aan 145 keer afval legen in de containers. Dit komt neer op ongeveer 2,5 keer per week. Het idee is dat mensen die vaker afval weggooien per keer 1,39 euro betalen.

De gemeente wil dit invoeren om de hoeveelheid afval terug te brengen. Meppel had oorspronkelijk de ambitie dat er vorig jaar 60 kilo restafval per inwoner werd weggegooid. Dat lukt bij lange na nog niet. Cijfers over vorig jaar zijn er nog niet, maar in 2024 ging het over 160 kilo per inwoner, en sinds 2020 neemt het eigenlijk ieder jaar ietsje toe. Nu wordt dan ook ingezet op 100 kilo afval per inwoner.



"Veel inwoners van Meppel scheiden hun afval goed. Maar we zien dat een kleine groep huishoudens juist veel restafval aanbiedt", zegt wethouder Klaas de Vries (Sterk Meppel). "Met deze maatregel willen we vooral dat bovenmatige gebruik terugdringen, zonder dat dit voor de meeste inwoners grote gevolgen heeft."

Wat meespeelt is de verwachting van de gemeente dat het verbranden van restafval de komende jaren duurder gaat worden, mede door de verhoging van een CO2-heffing. Dat zal betekenen dat de afvalbelasting die inwoners betalen omhoog gaat als er evenveel afval wordt weggegooid.

Momenteel betalen inwoners van de gemeente Meppel ieder jaar een vast tarief aan belasting voor het ophalen en verwerken van hun afval. De gemeente houdt het liefst daaraan vast, en stapt dus niet over op het diftar-systeem, waarbij iedereen per kilo betaalt.

Ook wil de gemeente inzetten op ondersteuning om inwoners beter het afval te laten scheiden en om afval te voorkomen.



De verwachting is dat deze maatregelen tot een vermindering van ongeveer 20 kilo restafval per inwoner leidt. Daarmee wordt dan overigens het doel ook nog niet gehaald, want het zou een daling van 160 naar 140 kilogram per inwoner betekenen.

'Indien de beoogde versnelling in restafvalreductie onvoldoende wordt gerealiseerd, kan op termijn een zwaardere maatregel alsnog noodzakelijk blijken', schrijft de gemeente. Dan wordt er eerst gekeken naar manieren om het gebruik van de ondergrondse containers verder te verlagen, daarna komt diftar mogelijk alsnog in beeld.

Reacties

02-06-2026 14:13:16 Spotcatus

In Ede betalen we voor elke vuilniszak die we in de container gooien! Vanaf de eerste zak al!

02-06-2026 14:33:18 Emmo

Als je zwerfafval wilt, dan moet je vooral het inleveren van afval gaan beprijzen.

02-06-2026 14:52:28 Emmo

@Spotcatus : In mijn geval werkt het beprijzen van rest afval prima: Ik lever het in bij een buurgemeente waar ik het gratis kwijt kan (niet geheel volgens de regels, maar 't is voor het goede doel)

02-06-2026 14:59:11 Buick

Hier kan je je afval gratis kwijt, zoveel als je wil. Maar als je ziet wat voor troep er bij die vuilcontainers staat, dat is echt triest.

De mensen zijn te beroerd om hun zak in de ondergrondse container te gooien.

Als ik hier voor elke zak moet betalen dan neem ik het mee naar mijn werk.

02-06-2026 15:06:10 Spotcatus

Hier is geen enkele gemeente in de buurt waar je zonder pasje je restafval kwijt kunt. In de wijde omtrek kost het geld per zak. Dumpen doe ik ook niet. @Buick : Ik werk ook in Ede.Hier is geen enkele gemeente in de buurt waar je zonder pasje je restafval kwijt kunt. In de wijde omtrek kost het geld per zak. Dumpen doe ik ook niet.

02-06-2026 15:18:46 MIADIA

waarom wordt het niet gewogen en dat je bij een aantal kilo wordt gerekend?

02-06-2026 15:19:16 allone

Hoe kun je weten hoeveel afval iemand weggooit?

02-06-2026 15:24:20 Emmo

Hier gaat het per zak, of beter gezegd elke keer dat je gebruik maakt van de ondergrondse container. @allone : Afhankelijk van e methode van ophalen: Bij kliko's kan op het moment van legen de volle en lege kliko gewogen worden. Het verschil is het afgegeven gewicht.Hier gaat het per zak, of beter gezegd elke keer dat je gebruik maakt van de ondergrondse container.

02-06-2026 15:25:53 Buick

@Spotcatus , kom je gezellig koffie drinken in Den Haag en dan gooien we alle afval uit je auto in de container

02-06-2026 15:30:16 allone

Maar in Amsterdam gooit iedereen zijn zak in een ondergrondse container. Er is niemand of niets die dat weegt…

En het klinkt alsof Meppel containers heeft, geen kliko’s 🤔 @Emmo : oh ja. Die hebben we hier ook.Maar in Amsterdam gooit iedereen zijn zak in een ondergrondse container. Er is niemand of niets die dat weegt…En het klinkt alsof Meppel containers heeft, geen kliko’s 🤔

