Het regent telefoontjes over jonge vogels in tuin: 'Niet elke heeft hulp nodig'

Dierenopvangorganisaties krijgen telefoontjes van bezorgde mensen bij wie een jonge vogel in de tuin zit. Het zijn vogels die het nest verlaten en op de grond terechtkomen omdat ze nog niet kunnen vliegen. Zorgen zijn niet nodig: "U kunt de vogels gewoon laten zitten."



De dierenambulance en het vogelasiel in de regio Leiden schrijft op sociale media dat het momenteel 'telefoontjes regent' over jonge kauwen en eksters. De dierenambulance in Den Helder noemt ze 'vogelpubers': "Hun eerste vlieglessen zijn zelden een succesverhaal: ze storten vaak letterlijk ter aarde en lopen dagenlang onhandig rond."



Dat is voor mensen de reden om te bellen over de vogels. Maar, zo schrijven de dierenorganisaties, dat is niet nodig: "Niet elk vogeltje op de grond heeft hulp nodig. Sterker nog: vaak zijn de ouders gewoon in de buurt", schrijft Het Vogelhospitaal.



Volgens de dierenambulance 'houden de ouders vanaf boven nauwlettend een oogje in het zeil. Zij fungeren als een soort vliegende buurtpreventie. Zodra er gevaar dreigt, slaan ze luidruchtig alarm'. De vogels oppakken of ze eten geven is dan ook niet de bedoeling.



Als er een kat op de jonge vogel zou afkomen, 'zal deze aangevallen worden door de hele groep', meldt het vogelasiel in de regio Leiden. "U kunt de vogels gewoon laten zitten. Wel mag u wat water neerzetten, maar niet voeren." Als de vogels eenmaal kunnen vliegen, leren de ouders van het jonge dier voedsel zoeken.



Het bellen van de dierenambulance is alleen nodig als de vogel wel is gepakt door bijvoorbeeld een kat, het dier gewond is of op een hele gevaarlijke plek zit, zoals op de weg.

Reacties

02-06-2026 12:10:29 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 744

OTindex: 2.394

Afgelopen zaterdag grasparkiet gezien op straat. Een man stond erbij en ik vroeg of hij hem aan het uitlaten was. Nee, dat bleek niet het geval. Die parkiet is blijkbaar ergens ontsnapt. Later heeft de dierenambulance die hopelijk opgehaald.

02-06-2026 15:20:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.951

OTindex: 98.221

Het regent idd behoorlijk. Ben vandaag al 2x kletsnat thuisgekomen. Overal hangen kleren te drogen

02-06-2026 15:35:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.951

OTindex: 98.221

OT. Blijkbaar weten mensen weinig over vogels. Het is duidelijk te zien hoe de ouders reageren wanneer een vijand nadert

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.