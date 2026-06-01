Vrouw keert terug van vakantie met 55 bagagestukken, Zwitserse douane gelooft ogen niet

Wie denkt dat hij met één extra tas al zwaar bepakt terugkomt van vakantie, kan even meekijken in Zwitserland. Daar meldde zich een reizigster bij de douane met 55 bagagestukken.



Dat meldt het Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, de Zwitserse douane- en grensveiligheidsdienst, in een verklaring op Facebook.



De medewerkers, die aan het werk waren in de Zwitserse plaats Thayngen, lieten zich niet van de wijs brengen. Alle bagagestukken gingen door de scanner en werden stuk voor stuk gecontroleerd.



Twintig minuten later was de klus geklaard. De uitkomst: niets aan te merken.



De Zwitserse douane noemt het een verrassende situatie, maar ook ‘onderdeel van het dagelijkse werk’. Al zal niet iedere vakantieganger de kofferbak zó fanatiek benutten.

