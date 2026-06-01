Dorpje in Tirol is drukte op Brennerpas beu en legt bergroute plat

Wie vandaag met de auto naar ItaliÃ« wil rijden, kan die reis beter een dagje uitstellen of een overnachtingsplek in Oostenrijk regelen. De hele dag is er geen verkeer mogelijk over de snelweg door de Tiroler Alpen naar ItaliÃ«, de Brennerpas.



Dat komt doordat het kleine dorpje Gries am Brenner het zat is. Van 11.00 tot 19.00 uur houden de inwoners de Brennerpas in beide richtingen bezet, samen met twee sluipwegen.



De 35 kilometer lange weg die Oostenrijk en ItaliÃ« door de bergen met elkaar verbindt loopt langs het dorpje met iets meer dan 1300 inwoners. En daar hebben ze steeds meer last van. Vooral het vrachtverkeer over de Brennerpas is de afgelopen vijftien jaar explosief gegroeid, naar 2,5 miljoen vrachtwagens vorig jaar. Ook door het dorp zelf rijdt sluipverkeer.



Inwoners klagen dat hun dorpje onleefbaar wordt door de verkeersdrukte. "We stikken in het verkeer", zegt lerares Evi Aigner tegen de Duitse nieuwswebsite Merkur. Zij vertelt dat kinderen door het sluipverkeer niet meer zelfstandig de straat in het dorpje kunnen oversteken. Dat kan alleen nog met verkeersregelaars, of met hulp van de politie.



Daar komt het lawaai en de vervuiling nog eens bij. Inwoners zeggen dat driedubbel glas amper de verkeersherrie buitenhoudt. Ook worden steeds meer inwoners ziek van de uitstoot van fijnstof.



De inwoners zeggen ook in de file te belanden wanneer ze in het nabijgelegen Innsbruck boodschappen willen doen. Tegen Merkur zegt burgemeester Karl MÃ¼hlsteiger dat enkele jaren terug een vrachtwagenchauffeur aan een hartaanval overleed op de Brennerpas doordat de ambulance niet op tijd door de drukte kwam. De reddingshelikopter kon toen niet vliegen vanwege het slechte weer.



Om internationale aandacht voor de situatie te vragen demonstreren de inwoners vandaag op de weg. De Oostenrijkse verkeersdienst Ã–AMTC meldde vanmorgen nog geen files van formaat bij de Brennerpas. Verwacht werd dat veel verkeer nog snel voor de afsluiting de Brennerpas zou nemen. Maar veel vakantiegangers lijken hun reis naar bijvoorbeeld het Italiaanse Gardameer uit voorzorg te hebben uitgesteld.



Ook de Nederlandse ANWB raadt automobilisten aan een dagje later de route te nemen.

Reacties

01-06-2026 08:41:34 allone

Oudgediende



Tja. Hoe gaan ze dit veranderen?

01-06-2026 12:10:07 allone

Oudgediende



: goed idee.

Je hebt sowieso kans dat dit soort dorpjes leeglopen en spookdorpen worden…..



Laatste edit 01-06-2026 12:11 @NuxVomica : lijkt mij ook. Zo'n (be)zetting zet geen zoden aan de dijk. (Niet dat je die in Zwitserland nodig zou hebben) @Emmo : goed idee.Je hebt sowieso kans dat dit soort dorpjes leeglopen en spookdorpen worden…..

