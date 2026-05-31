Zoekactie naar persoon in Bisonbaai bij Ooij gestaakt, vrouw was ‘gewoon aan het zwemmen’

De brandweer rukte zaterdag met meerdere wagens uit en startte een zoekactie in de Bisonbaai in Ooij. Een vrouw was als vermist opgegeven, maar kwam even later boven water.



Een duikteam van de brandweer ging zaterdagmiddag op zoek naar de vrouw, daarbij zetten ze ook een onderwaterdrone in.



Tot ieders verrassing kwam de vrouw even later echter uit het water, zich van geen kwaad bewust. ‘Huh, maakten jullie je zorgen om mij? Ik was gewoon aan het zwemmen?’, hoorden omstanders haar zeggen tegen de politie.



Het strand van de Bisonbaai was voor een groot deel afgezet.



Volgens een politiewoordvoerder was gemeld dat er iemand was gaan zwemmen en niet boven water kwam. Hulpdiensten rukten massaal uit om naar de vrouw te zoeken. Het bleek vals alarm.



De vrouw is heel verbaasd en geschrokken van de zoekactie van politie en brandweer.

Reacties

31-05-2026 21:43:28 NuxVomica

Ze was gewoon even ondergedoken.....

