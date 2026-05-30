Schaap aangetroffen in Rotterdamse woonkamer, politie lokt dier met gras naar buiten

Agenten in Rotterdam kregen deze week een melding die ze niet dagelijks binnenkrijgen. In een woning in de wijk Bloemhof bleek een schaap in de woonkamer te staan.Een voorbijganger hoorde het dier blaten vanuit het huis en waarschuwde de politie. Toen agenten binnenkwamen, troffen ze het schaap aan in een rommelige woonkamer.Samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd geprobeerd het dier veilig uit de woning te halen. Op beelden is te zien hoe een agent het schaap met een handje gras naar buiten probeert te lokken.Dat lukte uiteindelijk. Volgens de politie is het schaap veilig uit de woning gehaald en krijgt het nu de verzorging die het nodig heeft."Een schaap hoort lekker in de wei en niet in een woonkamer tijdens deze bloedhitte", schrijft de politie. "Gelukkig maakt Shaun het nu goed."Het is onduidelijk wie de eigenaar van het schaap is en hoe het dier de woning is binnengekomen.