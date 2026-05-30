Foamblok valt van 'grote hoogte' op vrouw op Bloemgracht, gewond naar ziekenhuis

Een vrouw is donderdagochtend op de Bloemgracht in de Jordaan gewond geraakt door een foamblok dat naar beneden is gevallen. Dat blok is vermoedelijk van grote hoogte gevallen; een getuige laat aan AT5 weten dat hij zag dat het voorwerp 'van minimaal drie hoog naar beneden werd gegooid'. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.Een matras bedekt met een wit laken ligt op een stoep naast een bankje en een bord met de tekst LOST DUCK. De scène bevindt zich voor een gebouw met posters aan de muur.Het incident gebeurde afgelopen donderdag kort na 11.00 uur. Ambulance en politie kwamen vervolgens ter plaatse om hulp te verlenen.Waar het object precies vandaan kwam, is nog onduidelijk. Omstanders schoten de vrouw te hulp tot de ambulance er was. Het foamblok zou mogelijk een stuk uit een bankstel kunnen zijn.Het slachtoffer was een voorbijganger, zegt een politiewoordvoerder. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet duidelijk.