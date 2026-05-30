Politie ziet water aan voor drugsafval: 250 schapen blijven dorstig achter

In het Friese Fochteloo heeft de politie een twintigtal blauwe jerrycans met water aangezien voor drugsafval. De 250 schapen in de wei bleven daardoor met dorst achter.Bij schapenhouder Henry Hoiting uit Appelscha is het onbegrip drie dagen later nog steeds groot. Toen hij maandag na een tocht met zijn schapen over de bloedhete heide terugkwam en zijn dorstige dieren wilde laten drinken, waren alle twintig jerrycans verdwenen.Een voorbijkomende fietser had een medewerker van Natuurmonumenten erover getipt, waarna de politie werd ingeschakeld. Bij onderzoek sloeg de speciale meetapparatuur niet uit, dus concludeerde de brandweer dat het om een 'onbekende stof' ging. Dat het gewoon om water ging, kwam niet op bij de hulpdiensten.Om het zekere voor het onzekere te nemen werd een gespecialiseerd bedrijf opgeroepen om de jerrycans af te voeren, schrijft Omrop Fryslân.Hoiting snapt niets van de actie van de politie. De wei is omheind met een raster en een bordje met de tekst: "Schaapskudde Fochteloërveen. Bij calamiteiten kun je contact opnemen met de herders." Op het bordje staat ook een telefoonnummer."De politie heeft blijkbaar geen tijd om het bordje te lezen", constateert hij. Volgens Hoiting is in de wijde omgeving bekend dat zijn schapen daar al jaren staan.De schapenhouder zegt dat hij de jerrycans nog niet terug heeft. "Dat moest ik via een verzekering regelen. Ik vond dat niet heel sympathiek, om het voorzichtig uit te drukken." Hij verwacht niet dat hij zijn vaten ooit terugkrijgt."Bij of op de jerrycans is geen informatie gevonden dat deze jerrycans bedoeld waren voor watervoorziening van een aanwezige schaapskudde", zegt een woordvoerder van de politie. "Ook werd op de vindplek niet duidelijk wie de eigenaar was van de jerrycans."Bij de politie waren meerdere meldingen binnengekomen over blauwe vaten, die vaker gebruikt worden voor het dumpen van drugsafval. "Op dat moment gingen we uit voorzorg uit van een reële afvaldumping en konden we ook niet uitsluiten dat het ging om drugsafval."De politie heeft de schapenhouder gebeld om zijn verhaal aan te horen. "Dat heeft ertoe geleid dat er nader onderzoek is verricht naar de jerrycans", zegt de politiewoordvoerder, die erkent dat de situatie vervelend is voor Hoiting. De politie zegt dat de schapenhouder zijn jerrycans mag ophalen.