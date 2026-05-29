Vrouw in VS krijgt boete voor rijden met telefoon in haar rechterhand, maar heeft helemaal geen rechterhand

Een hoogst opmerkelijke verkeersboete in de Amerikaanse staat Florida: een vrouw werd daar op de bon geslingerd omdat ze tijdens het rijden een telefoon in haar rechterhand zou hebben gehouden. Er was alleen één nogal opvallend probleem: de bestuurster heeft helemaal geen rechterhand.



Het bizarre incident speelde zich af in Lake Worth Beach. Een agent hield de vrouw aan en schreef haar zonder blikken of blozen een bekeuring van 116 dollar uit. Toen hij haar doodleuk vertelde dat hij het apparaat duidelijk in haar rechterhand had gezien, wees de stomverbaasde vrouw hem op het nogal pijnlijke feit dat zij die hand mist.



Ze besloot de ongemakkelijke confrontatie tijdens de verkeerscontrole te filmen en plaatste de beelden op TikTok, waar de video al snel viraal ging en voor veel verontwaardiging zorgde.



Naast het feit dat de vrouw haar telefoon dus nooit in haar rechterhand kon hebben, mogen er in de VS überhaupt geen boetes worden uitgeschreven voor dit feit. Verkeersadvocaten leggen aan CBS12 uit dat de wetgeving in Florida vaak verkeerd wordt begrepen, zelfs door de politie zelf. Tenzij je in een schoolzone of bij wegwerkzaamheden rijdt, is het simpelweg vasthouden van een telefoon daar helemaal niet illegaal. Pas als je daadwerkelijk berichten aan het typen bent, ben je strafbaar.



Aangezien de agent op de bon geen speciale zone had aangevinkt, had de bekeuring nooit uitgeschreven mogen worden, ongeacht in welke hand de telefoon zich bevond.



De strijdbare bestuurster weigerde dan ook de 116 dollar over te maken en besloot de zaak voor de rechter te brengen. Tot een zitting kwam het echter niet. Volgens rechtbankpapieren heeft de agent die de blunder beging inmiddels zelf ervoor gezorgd dat de boete stilletjes is ingetrokken.



Volgens CBS12 grijpen Amerikaanse advocaten de ophef nu aan om andere automobilisten te waarschuwen: betaal een bekeuring niet zomaar blindelings, want zelfs agenten maken weleens een enorme inschattingsfout.

Reacties

29-05-2026 15:40:51 NuxVomica

En dan vraag ik me af..... wat heeft die agent dan wél gezien? En verkeerd geïnterpreteerd?

29-05-2026 15:42:50 allone

En is die agent ontslagen? Of komt hij hiermee weg? Dus in de VS krijg je een boete voor iets wat je niet gedaan hebt en wat ook niet strafbaar is.

29-05-2026 18:08:10 Emmo

@allone : Enne, naar persoonlijke ervaring is het niet altijd raadzaam om in de VS weerwoord te geven aan een politieambtenaar (of welke ambtenaar dan ook).

29-05-2026 19:04:32 allone

Kom je dan in de problemen?

Ik heb geen plannen om er heen te gaan, maar bedankt voor de tip 😉



