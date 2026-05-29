Burgemeester Vlaardingen laat ambtsketen repareren: Hij zit al bijna tachtig jaar verkeerd om
De ambtsketen van de burgemeester van Vlaardingen blijkt bijna tachtig jaar verkeerd om te hebben gezeten. Burgemeester Frederik Zevenbergen besloot daarom over te gaan tot reparatie. "Vlaardingers zijn trots, dat wil ik ook uitstralen", zegt hij.
De fout zit in de penning van de ambtsketen. Daarop was het rijkswapen te zien in plaats van het wapen van Vlaardingen, meldt Omroep Twee. Het is gebruikelijk dat het gemeentewapen zichtbaar is wanneer een burgemeester de gemeente vertegenwoordigt. Dat was in Vlaardingen dus niet mogelijk, omdat dit wapen aan de achterkant zat.
Zevenbergen ontdekte het foutje zelf en liet de keten aanpassen. Nu zit er een mechanisme tussen de keten en de penning waarmee de penning kan worden omgedraaid. De reparatie kon in Vlaardingen zelf plaatsvinden en kostte de gemeente 450 euro.
"Ik heb Vlaardingen en haar inwoners in de afgelopen maanden leren kennen als hele trotse mensen. Dat wil je natuurlijk ook uitstralen in je ambtsketen, dus ik ben blij dat we nu ook het gemeentewapen aan de voorkant kunnen hangen”, laat hij weten.
Sinds 1949
In 1949 is de huidige ambtsketen van Vlaardingen gemaakt. Op geen enkele foto van burgemeesters in het verleden is te zien dat het gemeentewapen aan de voorkant van de keten zit. Bekende burgemeesters als Heusdens, Van Lier, Bruinsma en Wijbenga hebben het merendeel van de tijd de keten dus ‘verkeerd om’ gedragen.De keten vóór de reparatie
Tijdens een recente raadsvergadering droeg de burgemeester voor het eerst de keten op de goede manier: met het gemeentewapen naar voren. En wanneer de burgemeester de staat vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij het uitreiken van een koninklijke onderscheiding, draait hij de penning nu dus eenvoudig om.Foto
(in spiegelbeeld, dat wel)
