Onderhoud privéschip Beatrix kostte 434.999 euro: waardoor ze net niet hoefde mee te betalen

Prinses Beatrix moest vorig jaar op een haar na meebetalen aan het regulier onderhoud van haar privéschip De Groene Draeck. Voor de jaren 2021 – 2025 was een budget beschikbaar van 435.000 euro, dat is op één euro na volledig opgemaakt.Dat blijkt uit de jaarrekening van het koninklijk huis. Beatrix kreeg het schip op haar 18e verjaardag cadeau 'van het volk'. De regering besloot destijds het onderhoud cadeau te doen.Dat het zo duur is om het schip te onderhouden, komt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) omdat het om een 'museaal schip met historische waarde' gaat. "Het onderhoud is specialistisch en voor zo'n klassiek schip marktconform."De hoge kosten daarvan zorgden eerder al voor ophef. Net als het gebruik van hout uit Myanmar, dat verboden is om te importeren naar Nederland. Ondanks de relletjes mag het onderhoud van het 15 meter lange schip nog altijd gemiddeld 87.000 euro per jaar aan belastinggeld kosten; 435.000 euro per vijf jaar.Als de kosten hoger zijn, dan moet de prinses zelf gaan meebetalen. Dat scenario is afgewend, omdat het onderhoud één euro minder heeft gekost dan het maximumbudget.Dat het budget op een euro na compleet is uitgenut, komt volgens de RVD omdat 'er wordt gestuurd op het niet overschrijden van het totaalbedrag van 435.000 euro per vijfjaarsperiode'. Het is volgens de dienst niet zo dat er onderhoud naar volgend jaar is uitgesteld, om op die manier te voorkomen dat de prinses zelf moet meebetalen.Helemaal gratis vaart Beatrix overigens ook weer niet. Enkele jaren geleden is er grootschalig onderhoud aan het schip uitgevoerd, de kosten hiervan heeft de voormalig koningin wel zelf betaald.