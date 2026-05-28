Vrouw vraagt al één dag na de bruiloft een scheiding aan vanwege een grap van haar man

Een grapje kan natuurlijk heel leuk zijn, maar soms gaat het toch echt te ver. Dat is natuurlijk niet meer leuk, zeker niet als je van iemand weet wat diegene wel of niet waardeert. Zo dacht een man een leuke grap uit te halen met zijn (letterlijk) net getrouwde vrouw, maar dit liep totaal verkeerd af.

Vrouwen houden van mannen met humor, toch?



Vrouwen vinden mannen met humor vaak aantrekkelijk; het vermogen om te lachen kan de aantrekkingskracht vergroten. Sommige grapjes kunnen alleen wel een grens overschrijden en onbedoeld ongemak veroorzaken. Het is cruciaal om te begrijpen waar de lijn ligt tussen humor en ongepastheid. Dit overkwam een stel dat net getrouwd was. De man maakte een grap, waardoor de vrouw al één dag na de bruiloft een scheiding heeft aangevraagd. Auw.



Wat eigenlijk het gelukkigste moment van haar leven had moeten zijn, liep uit op een nachtmerrie. Dit onthulde een vrouw die al na een huwelijksperiode van één dag de keuze maakte een scheiding aan te vragen. Het stel trouwde vlak voor Kerstmis in 2021, maar beiden waren in januari allebei weer vrijgezel. Natuurlijk was dit niet het oorspronkelijke plan van de vrouw, maar ze besefte dat ze niet bij de man kon blijven met wie ze was getrouwd na een ongelukkig incident dat op hun trouwdag plaatsvond.



Een aantal jaar voor het stel ging trouwen heeft de vrouw een auto-ongeluk meegemaakt, waarna zij vast kwam te zitten in de auto. Je kunt je voorstellen dat ze ontzettend veel paniek heeft gehad in die situatie. Sindsdien kan ze er ook niet goed tegen om in kleine ruimtes te zijn of wanneer ze zich niet goed kan bewegen. Haar inmiddels ex-man wist natuurlijk van het ongeluk en hoe erg dit voor haar geweest is. De vrouw had dan ook één strenge regel voor de bruiloft: haar man mocht de taart niet in haar gezicht duwen. Hij beloofde dit niet te doen en deed dit ook niet; hij ging nog een stapje verder.



Hij pakte namelijk haar nek stevig vast en drukte haar hoofd de bruidstaart in. Hij hield haar hierbij dus in haar nek vast en hield haar eventjes in de taart gedrukt. Dit zorgde voor een enorme paniekaanval en precies wat de bruid dus had willen voorkomen. De vrouw vertelt dat ze het nog het ergste vond dat de grap al van tevoren gepland was; de taart was totaal vernield en hij had extra cupcakes meegenomen voor de gasten.



Na deze 'grap' is de vrouw bij haar eigen bruiloft weggelopen en de dag erna heeft ze meteen een scheiding aangevraagd. Ze liet ook weten dat iedereen in haar omgeving vond dat ze zich aanstelde, maar voor haar was het duidelijk. De grap van haar ex-man ging voor haar te ver en overschreed een hele belangrijke en duidelijke grens van haar. De les van vandaag: respecteer de grenzen van je partner en hou het bij wat minder ingrijpende grapjes.

Reacties

28-05-2026 14:06:00 Spotcatus

Het is behoorlijk vernederend en een vreselijke 'grap' inderdaad.

Ik weet ook niet of ik hem zou kunnen vergeven!

28-05-2026 14:25:03 allone

Sowieso een vreemd gebruik; Waar en waarom krijgt de bruid een taart in haar gezicht?

En ja idd. Dit is geen grap. Als je weet dat iemand dit niet wil en ook waarom ze het niet wil, dan ga je toch echt een heleboel stappen te ver.

Overigens heb ik een vriendin wiens ex ook op de dag van de bruiloft besloot dat het een vergissing was. Dus er zijn wel meer mensen wiens huwelijk nog niet eens 1 dag duurde.

28-05-2026 17:32:03 NuxVomica

Wat een idioot soort humor is dit toch.

28-05-2026 20:17:06 omabep

Ik zie weleens van die filmpjes en dan bedenk ik hoe duur die taarten zijn. En inderdaad: totaal niet lollig. Niet in elkaars gezicht duwen, en al helemaal niet het gezicht van de bruid in de taart duwen. Met die dure visagie en een trouwjurk die ze misschien graag netjes en zonder vlekken wil houden, is daar toch niks grappigs aan?



Ik snap ook niet waarom aanwezigen dit zo enorm humoristisch vinden. In dit verhaal was ik samen met de bruid weggelopen.



