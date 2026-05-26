14-jarige jongen steelt voor derde keer in half jaar tijd stadsbus en rijdt er 300 kilometer mee

Een 14-jarige jongen heeft deze week opnieuw een Noorse stadsbus gestolen. Het is de derde keer in amper een half jaar tijd dat de jongen op heterdaad is betrapt achter het stuur van een gestolen bus. De vorige keer dat hij een bus stal, stak hij ermee de Zweedse grens over voordat de politie hem wist te stoppen. Er zaten geen passagiers in de bus.



‘14-jarige steelt stadsbus in Noorwegen en rijdt ermee naar Zweden’, zo luidde de kop van een artikel op deze site amper een maand geleden. De jongen heeft duidelijk niet geleerd van zijn fouten, want volgens de nationale publieke omroep van Noorwegen is hij zondagochtend opnieuw betrapt terwijl hij met een gestolen bus door de stad reed.



‘De politie ontving zondagochtend een melding van een jonge bestuurder achter het stuur van een bus in de omgeving van Grimstad’, meldt NRK. De politie hield het voertuig zo’n 30 kilometer verderop staande, waarna de veelpleger kon worden aangehouden.



De 14-jarige bleek de bus in Oslo, zo’n 300 kilometer verderop, te hebben gestolen van de plaatselijke busmaatschappij. Er waren geen passagiers aan boord van de bus.



‘Net als in eerdere gevallen nemen we het zeer serieus dat een jongen van zo’n jonge leeftijd een bus steelt en ermee in het verkeer rijdt’, meldt een woordvoerder van de politie. De jongen is onder toezicht geplaatst van jeugdzorg en zal zich voor zijn daden moeten verantwoorden.



Hoe de 14-jarige er opnieuw in slaagde de bus aan de praat te krijgen en hoe hij heeft leren rijden in zo’n geavanceerd en zwaar voertuig, is nog steeds onduidelijk.

Reacties

26-05-2026 19:17:07 allone

Er is idd veel onduidelijk. Heeft hij ouders? Opvoeding? Staan die bussen niet op slot? En ja, rijervaring heeft hij ondertussen

