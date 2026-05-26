Verbazing bij verslavingskliniek om biertent voor ingang: Dan ben je echt toondoof

Bij verslavingskliniek Elsden Clinics in Assen is met verbazing gereageerd op de plaatsing van een biertent pal voor de ingang van het pand. De tent werd opgebouwd voor het Asser Stadsfestival, zonder dat de kliniek daarvan op de hoogte was gesteld."Het is een rare gewaarwording", zegt Meino de Vries van de kliniek. "Het evenement is pas zondag, waarom bouw je dat dan vrijdag al op? En dan voor een verslavingszorg."Volgens De Vries begon de opbouw van de tent in de ochtend. Later die dag stond de constructie volgens hem direct tegen het pand aan. "We hebben moeite gedaan om hier een zorginstelling te krijgen. Met de TT staat er ook weleens een tent, maar nooit zo dicht op het gebouw. Cliënten en medewerkers moeten nu langs de tap om naar binnen en buiten te gaan.""Het kwam voor ons als een verrassing", vervolgt De Vries. "En dan vraag je je af: wie moet je hiervoor bellen? Ze zijn al bezig met de opbouw en die mensen kan je er ook moeilijk op aanspreken."De situatie had direct invloed op het werk in de kliniek. "Medewerkers waren beneden aan het werk, maar daar lag de focus niet meer op. De focus op de behandeling was weg en dat vind ik echt kwalijk.""Het is voor ieder bedrijf lastig, maar als je een biertent neerzet bij een ggz-instelling die gewoon open is, dan ben je echt toondoof", aldus De Vries.Ook wijst hij op de impact die de situatie kan hebben op cliënten. "Er worden natuurlijk grappen over gemaakt en dat snap ik wel. Maar mensen die niet gebruiken, hebben niet door hoe ernstig verslavingszorg soms is en hoe hard mensen hun best doen om niet te gebruiken."De Vries benadrukt dat de instelling niet tegen evenementen in de binnenstad is. "We zitten op een mooie locatie aan de Brink en we vinden het fantastisch als er veel georganiseerd wordt. Wat ons betreft organiseren ze ieder weekend iets. Maar we moeten elkaar wel respecteren. Dat doe je niet alleen door het uit te spreken, maar ook door het te laten zien."De organisatie van het festival wil niet reageren op de situatie. De gemeente Assen meldt dat het aan de organisatie is om de opbouw af te stemmen met de eigenaren van de panden. "Dit is een punt om mee te nemen in de evaluatie", aldus een woordvoerder.