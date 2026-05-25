Noord-Koreaanse studenten en burgers gedwongen kruiden te verzamelen en rijst te planten, ‘kruidenvakantie, veldpraktijk’

Studenten en burgers in Noord-Korea worden op grote schaal gedwongen tewerkgesteld in de landbouw, meldt Daily NK. Zo moeten studenten van medische faculteiten geneeskrachtige kruiden verzamelen en worden mensen massaal van straat geplukt om rijst te planten. Noord-Koreaanse burgers blijven zoveel mogelijk thuis: ‘Er is hier een gezegde dat het tijdens het rijstplantseizoen stil wordt op straat’.



Nu Noord-Korea met een schreeuwend en chronisch tekort kampt aan moderne geneesmiddelen, is de staat een campagne begonnen om de traditionele Koreaanse kruidengeneeskunde (de zogeheten koryo-geneeskunde) te bevorderen. En dus worden studenten geneeskunde van alle universiteiten in de provincie Noord-Pyongyang ingezet om geneeskrachtige kruiden te verzamelen.



Volgens een bron van Daily NK in de provincie Noord-Pyongyang worden studenten van de Sinuiju Medical University en andere gezondheidsgerelateerde instellingen in de provincie sinds eind april uitgezonden om kruiden te verzamelen. De 'kruidenverzamelperiode' loopt tot half mei.



Weliswaar onderhouden de meeste medische universiteiten en aangesloten instellingen een eigen kruidentuin en organiseren ze elk voor- en najaar verzamelacties, nu worden ook reguliere lessen geschrapt om studenten in grote aantallen naar de bergen en velden te sturen. De scholen presenteren de mobilisatie als 'veldpraktijk'.



Die mobilisatie volgt een duidelijke en gedetailleerde taakverdeling per studiejaar. Zo worden eerstejaarsstudenten uitgezonden om kruiden te verzamelen, waaronder atractylodes, poria-paddenstoel, achyranthes, weegbree, araliawortel en bijvoet. Studenten uit de hogere jaren krijgen daarentegen de taak om de kruidenpercelen te onderhouden en het verzamelde materiaal te sorteren en te verwerken om aan de vereiste normen te voldoen.



'Geneeskundestudenten zijn niet meer alleen maar aan het studeren', aldus de bron. 'Ze zijn buiten bezig met het opgraven en drogen van kruiden. Elk voor- en najaar begint dezelfde mobilisatiecyclus, en studenten zijn het “kruidenvakantie” gaan noemen.'



De verzamelde kruiden worden naar productiewerkplaatsen gebracht die in naam door de instellingen voor 'educatieve doeleinden' worden geëxploiteerd, maar die in de praktijk werkplaatsen zijn waar Koryo-geneesmiddelen worden gemaakt. De werkplaatsen produceren afkooksels, pilformules, kruidensiroop en medicinale likeuren.



Volgens de bron beconcurreren de onderwijsinstellingen elkaar om via deze productieactiviteiten nieuwe formuleringen te ontwikkelen, in lijn met bredere, door de staat gestimuleerde initiatieven voor institutionele 'innovatie'.



De mobilisatie van onderwijsinstellingen door de Noord-Koreaanse autoriteiten is in lijn met de inspanningen van het regime om zo autarkisch mogelijk te worden. Het zwaar gesanctioneerde land heeft nauwelijks nog toegang tot westerse medicijnen, bestanddelen of productiemiddelen. Het bewind zegt daarom een 'zelfvoorzienend productiesysteem' in de volksgezondheidssector tot stand te willen brengen.

