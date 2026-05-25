Gigantische python van 61 kilo uit woning gehaald in Enschede na overlijden eigenaar

De 79-jarige eigenaar van een enorme python overleed deze week in Enschede. Voor de slang van 5,5 meter lang moest een oplossing worden bedacht. "Dat dier kun je niet zomaar in een transportbox stoppen", zegt reptielendeskundige Rob Dumont. Toen hij het beest vasthield, viel hij uit zijn handen.Het is woensdagochtend als reptielendeskundige Rob Dumont een melding krijgt over vier ongevaarlijke pythons die moesten worden opgehaald uit een woning in Enschede.Pas onderweg bleek het te gaan om vier tijgerpythons, een soort die valt onder de categorie potentieel gevaarlijke dieren. "Ik had geen idee wat ik daar zou aantreffen", vertelt hij. Bij aankomst staan de buurvrouwen van de overleden man hem op te wachten. Zij blijken niet onbekend met de slangen. Daarom helpt één van hen Dumont met het dragen van de grootste python: de 5,5 meter lange Carolientje van 61 kilo."De drie kleinere slangen pasten keurig in drie transportboxen", vertelt Dumont. "Maar het was niet dierwaardig om zo'n grote slang daarin te stoppen. Daarom hebben we haar lopend naar de dierenambulance gebracht."Terwijl verschillende buurtbewoners toekijken en filmen, gaat het onderweg naar de dierenambulance mis: Carolientje glijdt uit de handen van de dragers en valt op de grond. "De vrouw droeg het grootste deel van de slang. Op het moment dat zo'n dier kracht zet, beweegt het ineens naar achteren. Dat is heel moeilijk te controleren."Volgens Dumont raakte de slang niet gewond. "In eerdere berichtgeving stond dat ze twee keer viel, maar dat klopt niet. Bovendien gebeurt zoiets in de natuur ook en dan vaak van grotere hoogtes."De vier pythons maken het goed.Hij benadrukt dat het goed gaat met Carolientje. "Ze zit nu in quarantaine bij ons in de opvang en verkeert in goede gezondheid. Haar baasje heeft altijd heel goed voor de slangen gezorgd."De vier slangen vormden volgens de buurvrouw bijna twintig jaar lang het favoriete gezelschap van de overleden man. In de zomermaanden nam hij de dieren soms mee naar buiten."Dan zat hij met een slang om zijn schouders in de voortuin. Dat trok altijd veel bekijks."Volgens haar kwam Carolientje, de grootste en zwaarste slang, nooit buiten. "Die is te zwaar om te dragen, ze weegt evenveel als ik. Maar hij vond het altijd leuk als je even boven wilde gaan kijken."In zijn rijtjeswoning had de eigenaar volgens haar twee slaapkamers omgebouwd tot terrariums. "Met een bad, hoge kasten waar ze overheen konden glijden en hittelampen die voor een goede temperatuur zorgden."Volgens de buurvrouw waren Nijhuis de slangen zijn grote passie. "Naar verluidt heeft hij ze zelfs opgenomen in zijn testament."Volgens de buurvrouw wordt vermoed dat de man van de trap is gevallen, hij werd gevonden met een heftige hoofdwond."Wat er precies is gebeurd weten we niet. De deur van de kamer van de de kleinere pythons stond nog wel open en ze waren beneden, waardoor ik denk dat hij misschien gevallen is toen hij bij hun is gaan kijken. Die kamer sloot hij namelijk altijd goed af als hij naar beneden ging of ging slapen. Maar ik ben geen patholoog."