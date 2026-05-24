"Ik hoop hier 750.000 euro voor te krijgen", zegt Daniël Vandy terwijl hij naar zijn huis kijkt in Biddinghuizen. En dat is nog niet alles, "Ook mijn bedrijf ga ik verkopen". Het geld gaat naar Stichting Breng de Ark Thuis, die de Ark van Noach
wil kopen. "Ik ga daar bovenin ergens in een kamer wonen", vertelt Vandy.
De replica van de Ark van Noach was ooit bedoeld om het Bijbelverhaal over de Ark van Noach uit te beelden. Volgens dat verhaal zou de aarde van vanwege een komende zondvloed overspoeld worden met water. Noach zou de dierenpopulaties moeten redden door van elk soort twee aan boord te nemen.
Een groot succes is de replica nooit geworden. Deze werd in 2016 daarom gesloten. Sindsdien ligt het schip voor anker in Krimpen aan de IJssel bij Rotterdam. Vanwege een lengte van 122 meter en een hoogte van bijna 30 meter, zijn de de plekken waar het schip kan aanmeren in Nederland beperkt.
Daniël Vandy is al een half jaar bezig met een actie om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Hij moet het hebben van giften en collectes en van de verkoop van zijn eigen woning en bedrijf.
"De finale is het komend weekend", zegt hij. Dat zal zijn tijdens het religieuze evenement Opwekking dat op het evenemententerrein van Walibi bij Biddinghuizen wordt gehouden. Hoeveel geld de actie heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk. Wel weet hij dat er anderhalf miljoen euro nodig is voor de aankoop en renovatie.
"Wij willen 'm heel graag kopen, renoveren en weer openstellen", zegt Vandy. Stichting Breng de Ark Thuis wordt dan de eigenaar. De stichting is dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Over ongeveer een maand denkt Vandy meer duidelijkheid te hebben over de financiën. "Als 'ie straks klaar is, mag iedereen daar gratis naartoe".
De bouw van de ark is in 2008 begonnen en was in 2012 afgerond. "Dat is door een klein team van mensen gedaan", vertelt Vandy. Hij rekent erop dat er straks weer zo'n team bereid is om het schip grondig te repareren. "Het zijn vrijwilligers", zegt hij. De ark is er op sommige plekken slecht aan toe. Vooral door hout dat is gaan rotten.
De verhalen-ark moet weer gaan toeren, is de bedoeling. "Het liefst nog voor de kerst", zegt Vandy. Al weet hij niet zeker of dat haalbaar is. De bedoeling is dat de ark grote havensteden aan gaat doen in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. "Daarna gaan we naar het Midden-Oosten". Israël wordt dan de thuisbasis van het schip.
