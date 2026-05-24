Nederlandse student (19) doet AI-bedrijven versteld staan: Niemand dacht aan deze simpele oplossing

De 19-jarige Julius Brussee is in de techwereld een hit geworden dankzij zijn softwareontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie. De jonge Nederlandse student bouwde zelfstandig een systeem waardoor AI-systemen 65 procent efficiënter kunnen werken. Hij heeft zijn techniek openbaar beschikbaar gemaakt, waardoor het in korte tijd tot de populairste systemen op softwareplatform GitHub behoort.



Het systeem – met de naam Caveman – zorgt ervoor dat AI-systemen minder rekenkracht nodig hebben om opdrachten te verwerken. Daarvoor gebruikt het zogenoemde 'oertaal', vandaar de naam Caveman. Zo laat de techniek onnodige woorden weg als het opdrachten moet verwerken. 'Niemand dacht aan de meest simpele oplossing: de taal veranderen', vertelt Brussee – in het dagelijks leven student datawetenschap en AI op de Universiteit Leiden – in de BNR-podcast De Grote Tech Show. Door zijn techniek hoeven systemen van bijvoorbeeld Anthropic en OpenAI minder rekenkracht te gebruiken.



De ontwikkeling is met name nuttig bij agentic AI, waarbij verschillende AI-systemen met elkaar praten om opdrachten te verwerken. Gebruikers en platforms hebben een beperkte hoeveelheid tokens om te gebruiken, om zo te voorkomen dat de limieten van de rekenkracht worden bereikt. Met het systeem dat Brussee heeft gebouwd, besparen gebruikers ongeveer 65 procent aan tokens, vertelt de student. 'Het is een verschil tussen winst maken en verlies lijden', zo stelt hij.



Het heeft de jonge Brussee ook zeer populair gemaakt in de programmeerwereld. Hij heeft zijn 'uitvinding' twee maanden geleden openbaar beschikbaar gemaakt op softwareplatform GitHub, waarop hij inmiddels meer dan 60.000 sterren kreeg. Ter vergelijking: de software die deze maand op GitHub de meeste sterren heeft ontvangen, kreeg 77.000 sterren. Daarmee hoort Brussee dus tot één van de populairste ontwikkelaars op dit moment op het platform.



Ondanks de populariteit, wil de student het succes niet commercialiseren. 'Voor mij is Caveman geen bedrijf. Het is meer een idee en een filosofie hoe we anders naar deze agents kunnen kijken.' Het draait er volgens hem vooral om hoe deze AI-agents efficiënter met elkaar te werk kunnen gaan, waardoor er minder tokens en dus rekenkracht nodig is. Door Caveman openbaar beschikbaar te maken heeft hij ook een discussie op het platform doen oplaaien. 'Iemand heeft uitgezocht dat klassiek Chinees veel meer token-efficiënt is dan Nederlands of Engels.' De aanwijzing van de gebruiker heeft Brussee vervolgens doorgevoerd, waardoor de software nog efficiënter te werk gaat.



De ontwikkeling van Brussee heeft er ook voor gezorgd dat hij in het vizier is gekomen van grote techbedrijven. Zo is Nvidia inmiddels al op zijn pad terechtgekomen. Een medewerker van het bedrijf wees hem erop dat zijn toepassing werd genoemd in een intern communicatiekanaal met 'honderden ingenieurs'. Brussee is dan ook trots dat 'ingenieurs van het grootste en meest technische bedrijf op aarde' Caveman gebruiken. Techbedrijven proberen hem ook al te lokken om in dienst te komen, vertelt Brussee. 'Er zijn mensen die mij nu banen aanbieden die krankzinnig zijn.'



Daar gaat Brussee voorlopig niet op in, omdat hij met zijn eigen bedrijf Stacklink aan de slag wil gaan om de Europese AI-infrastructuur uit te bouwen. 'Het is allemaal Amerikaans en Chinees', klaagt hij over de huidige AI-infrastructuur. Met Stacklink wil hij juist volledig Europese AI-infrastructuur bouwen voor het bedrijfsleven. De affiniteit met het bouwen van techsystemen en de ambitie op het gebied van Europese digitale soevereiniteit heeft Julius overigens niet van een vreemde. Onlangs maakte zijn vader Arjan Brussee, oprichter van game-ontwikkelaar Guerilla en oud-directeur van Epic, bij de BNR-podcast De Technoloog bekend een volledig Europese game-engine te ontwikkelen.

