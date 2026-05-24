Ziekenhuis Breda is rokers voor de deur beu en stelt peuken tentoon

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft net als veel andere ziekenhuizen al jaren een geheel rookvrij terrein, maar toch weerhoudt dat mensen er niet van om een peuk op te steken. Naast verbodsbordjes, beveiligers en toezichthouders die rokers aanspreken, gooit het ziekenhuis nu een nieuw middel in de strijd: de peukenzuil.



In de transparante pot zitten 10.000 peuken die met een stofzuiger in vier dagen tijd rond het ziekenhuis zijn verzameld. De zuil staat in de hal van het ziekenhuis. Het Amphia wil zo zichtbaar maken hoe groot het probleem van roken rond het ziekenhuis is. "Het zijn er veel. Heel veel", zegt de medewerker die de peuken opruimt tegen Omroep Brabant(opent in nieuw venster).



"Het is dweilen met de kraan open", zegt een beveiliger. "We doen ons best en over het algemeen luisteren mensen wel. Maar je kan ze niet bekeuren. Ik kan alleen maar zeggen dat ze het niet moeten doen."



Eigenlijk mogen bezoekers en patiënten alleen roken buiten het terrein, op enkele honderden meters van de hoofdingang. Een roker die naast een rookverbodsbord een peuk opsteekt, is zich van geen kwaad bewust. "Mag dat hier buiten ook al niet? Wat een onzin", zegt de man.



Longverpleegkundige en stopcoach Lianda Goossens vindt rokers bij het ziekenhuis zeker niet asociaal. "Ik zie dat het een enorme verslaving is en dat het gewoon heel lastig is voor die mensen." Volgens Goossens wordt een nicotineverslaving vaak onderschat. "Het is een van de heftigste verslavingen die er is. Die verslaving zet je niet ineens uit als je in het ziekenhuis ligt."



Ytze van der Sluis is toezichthouder en is uitgerust met een hesje met daarop een sigaret met een grote rode streep erdoor. Hij spreekt rokers aan maar is ook begripvol, zegt hij. "Mensen komen hier vaak met slecht nieuws naar buiten en zijn gespannen. Een sigaretje is dan voor sommigen een manier om tot rust te komen."



Toch hoopt het ziekenhuis dat rokers even schrikken van de peukenzuil. Goossens: "Al haal ik maar één patiënt over de streep om te stoppen met roken, dan is deze actie voor mij al winst."

Reacties

23-05-2026 17:25:15 allone

Dat zijn idd veel peuken.

Een mooi kunstwerk is het niet.

En of die ene patiënt stopt vanwege een zuil?

23-05-2026 17:55:58 Emmo

@allone :

een échte roker zet die zuil op z'n kop en draait van al die peuken een nieuwe.

23-05-2026 21:47:42 vaughn

Ik zie soms zelfs patiënten met hun chemokarretje voor de deur te roken van een ziekenhuis, dan ben je wel koppig hoor!

