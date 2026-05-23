Belgische tweeling én drieling uit hetzelfde gezin zitten bij elkaar in de klas: ‘Zelfs hun namen lijken op elkaar’

In de kleuterklas van de Sint-Pietersschool in het Belgische dorpje Adinkerke is sinds afgelopen week een bijzonder tafereel te zien. Maar liefst vijf broertjes, een tweeling én een drieling, uit hetzelfde gezin zitten er in dezelfde klas. Juf Chelsea heeft het niet makkelijk, want broertjes Quinsley, Miley, Daynely, Kyriani en Levany hebben ook nog eens allemaal dezelfde outfit aan.De oudste twee zitten al sinds het begin van dit schooljaar in de eerste kleuterklas. Maandag kwamen daar hun drie broers bij die overstappen van de peuterklas. In België gaan kinderen tot hun derde jaar naar de kleuterklas. Kinderen van 3 tot 4 jaar gaan naar de eerste kleuterklas en kinderen van 4 tot 5 jaar gaan naar de tweede kleuterklas.Tussen de tweeling en de drieling zit een leeftijdsverschil van één jaar en vier maanden. De oudste twee gaan volgend schooljaar, dat in september begint, al door naar de tweede kleuterklas.De opmerkelijke gezinssamenstelling brengt wat moeilijkheden met zich mee in het klaslokaal. Voor de leerkracht, juf Chelsea, is het naar eigen zeggen een hele uitdaging om de vijf broertjes goed uit elkaar te houden.Dat is ook niet zo verwonderlijk, want naast dat de broers enorm op elkaar lijken, dragen ze allemaal dezelfde jas, boekentas en een bril. Zelfs hun namen lijken sterk op elkaar: Quinsley, Miley, Daynely, Kyriani en Levany.‘Het is niet gemakkelijk. Dezelfde outfit, gelijkaardige gezichtjes en brillen’, vertelt de juf tegen VTM NIEUWS. ‘Maar ik mag niet klagen, want ze zijn superlief.’