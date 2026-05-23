@allone
: Ik voer eens op de Mississippi stroomop. Dat is een flink eind varen en onderweg krijg je drie verschillende loodsen, elk voor een bepaald traject.
Al pratende wisten de heren te vertellen dat hún stukje rivier het allermoeilijkste stukje rivier van de allermoeilijkste rivier ter wereld was. Op de Mississippi kun je met een schip van 160 meter en een diepgang van 7,5 meter zonder achteruit te slaan rondgaan, zo breed is die stroomaf van Baton Rouge. Verder stroomop komen we niet vanwege de bruggen.
De laatste loods heb ik toen de zeilaanwijzingen voor de Nieuwe Waterweg onder de neus gedrukt. Daar schrok de goede man van: Stroomsnelheid, breedte vaarwater en verkeersdruk waren een graadje (of twee) erger dan wat hij ooit meegemaakt had.
Ik heb hem maar niet verteld dat het verder stroomop, naar Moerdijk toe, nóg erger wordt. En dan is de Rijn nog één van de grotere rivieren. Rhone, Elbe en Loire zijn ook niet te versmaden op dat punt.
Mijnheer de loods was na lezing van die zeilaanwijzingen een stuk rustiger.