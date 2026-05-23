Vriendengroep dumpt 59 kippen bij kersvers bruidspaar: organisaties doen aangifte wegens dierenmishandeling

Een ‘bruiloftsgrap’ waarbij afgelopen weekend 59 kippen werden gedumpt in de tuin van een bruidspaar in Heesch, krijgt een stevig juridisch staartje. Meerdere dierenbelangenorganisaties hebben aangifte gedaan van dierenmishandeling. De dieren waren er volgens de hulporganisaties erbarmelijk aan toe.De groep vrienden dacht een leuk geintje uit te halen door de tientallen kippen in de tuin van de kersverse echtgenoten achter te laten. Bij dierenrechtenorganisaties schiet de actie echter volledig in het verkeerde keelgat. ,,Deze vrienden hebben zich bewust ontdaan van al deze zeer kwetsbare dieren”, stelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. ,,Je moet blind zijn om niet te zien dat ze er al slecht aan toe waren.”Volgens Van de Werd liet het de daders klaarblijkelijk onverschillig en hebben ze de vogels expres extra laten lijden. ,,Hier is geen enkele sprake van een grap; dit is pure dierenmishandeling en een zieke en zeer laffe daad.”De kippen waren mank en kaalgeplukt, laat de dierenambulance weten. Met elf hulpverleners werd urenlang gewerkt om de kippen af te voeren.De verzwakte dieren zijn uiteindelijk veilig van het terrein gehaald en opgevangen door Stichting Hurmes Dierenthoes in Weert. Zonder dit ingrijpen had het ‘grapje’ volgens de stichting voor veel dieren een dodelijke afloop gehad. „Vanwege hun slechte conditie, de temperatuur waar ze niet aan gewend waren en het gebrek aan schuilmogelijkheden zou een groot deel de nacht hoogstwaarschijnlijk niet hebben overleefd.”De stichting laat het er dan ook niet bij zitten. Naast de aangifte eisen de hulporganisaties dat de daders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en opdraaien voor alle gemaakte opvangkosten.