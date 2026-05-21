Kinderwinkelwagentjes verdwenen uit supermarkt Zoetermeer: Hoop dat iemand zich doodschaamt

Een opvallende diefstal bij een Albert Heijn-filiaal in Zoetermeer maakt de tongen los. Bijna alle kinderwinkelwagentjes zijn namelijk plotseling uit de zaak verdwenen. Op sociale media roept de winkel op om de karretjes terug te brengen. "We kijken liever naar blije kinderen dan naar camerabeelden om te zien wie ze 'geleend' heeft.""Zijn ze per ongeluk met een boodschappenritje mee naar huis gerold en vergeten mee terug te nemen? Staan ze te logeren in je schuur of achterbak? We zouden ze héél graag weer terugzien!", schrijft de supermarkt op Facebook. "Help ons mee om het winkelen voor de kleinste hulpjes weer leuk te maken.De manager van de winkel vertelt aan RTL Nieuws dat drie van de vier karretjes zijn verdwenen. Extra treurig: de wagentjes waren pas nieuw aangeschaft. "Ik hoop dat iemand zich doodschaamt en denkt: met een capuchon op zet ik het even terug."Onder het Facebook-bericht reageren meerdere mensen dat ze niet om het nieuws kunnen lachen. "Je geeft je kind geen opvoeding mee op deze manier", schrijft iemand. Een ander: "Gewoon aangifte doen met de beelden want dit dit niet normaal."