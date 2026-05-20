Slechtvalk is pottenkijkers zat en grist smartphone uit handen van bioloog bij nest met jongen

In de Belgische plaats Lokeren is een bioloog bestolen door een roofvogel. De bioloog wilde een foto maken in een nest slechtvalken maar moeder-slechtvalk was duidelijk gesteld op de privacy van haar kroost en graaide de telefoon uit zijn handen. De ‘diefstal’ is een heterdaadje: het moment is gefilmd door de webcam in het nest.Samen met een collega was bioloog Joris Everaert vrijdag in de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk in het Belgische Lokeren geklommen om drie jonge slechtvalken te ringen en op te meten voor wetenschappelijk onderzoek. Alles verliep vlekkeloos, tot de moedervogel – die bij de vogelaars al bekendstaat om haar pittige karakter – er genoeg van had.‘Na het ringen hadden we de jongen netjes teruggezet’, vertelt Joris. ‘Ik wilde via het luikje van de nestkast nog snel een foto nemen van de kleurring van het vrouwtje. Ik deed het luikje een klein beetje naar boven en ineens graaide de vogel de smartphone uit mijn handen’, vervolgt de bioloog. De webcam in de Sint-Laurentiuskerk kon het spectaculaire moment op beeld vereeuwigen.De telefoon van Joris werd niet lang na de diefstal teruggevonden met behulp van de locatievoorzieningen. Het meest opmerkelijke? ‘Tot onze grote verbazing zit er geen enkel krasje op het toestel’ lacht Joris. ‘Een bijzonder einde van een bijzonder verhaal. De ene slechtvalk kan duidelijk wat agressiever uit de hoek komen dan de andere’, besluit de bioloog.Slechtvalken waren in de jaren 70 en 80 bijna uitgestorven. Hoewel ze dankzij nestkasten in kerktorens stilaan terugkeren, blijven het relatief zeldzame roofvogels. Volgens de Vogelbescherming is de slechtvalk kwetsbaar voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie. In Nederland is een toename te zien en staat de soort sinds 2017 niet meer op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.