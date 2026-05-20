Cijferinflatie loopt spuigaten uit: docenten Harvard mogen straks maar beperkt aantal A’s geven

Binnen de Amerikaanse topuniversiteit Harvard wordt deze week gestemd over een controversieel voorstel: het aan banden leggen van het geven van het hoogste cijfer. Als het plan doorgaat, mogen docenten per klas nog slechts 20 procent van de studenten een 'A' geven. Dat is volgens sommigen nodig om een einde te maken aan de cijferinflatie, die de laatste decennia heeft toegeslagen.



Harvard kent geen A+, waarmee de 'solid A' de hoogste beoordeling is dat te halen valt voor een vak. Het zou een teken van excellentie moeten zijn: met het halen van de allerhoogste beoordeling op een van 's werelds meest toonaangevende universiteiten, mag een student zich met recht tot de beste van de besten rekenen. Alleen: de laatste jaren is een A bepaald niet uitzonderlijk. Meer dan de helft van alle studenten haalt een A.



De waarde van het gemiddelde eindcijfer waarmee een student de universiteit verlaat, verliest hiermee zijn onderscheidende waarde bij sollicitaties. 'Een A bij Harvard maakt niet meer zoveel indruk, omdat het er zoveel zijn', licht de decaan van de medische faculteit toe. Alumni zijn daarvan de dupe, omdat er daarom nauwelijks nog naar de cijfers wordt gekeken.



Het debat over cijferinflatie in het onderwijs loopt al langer, maar het bleef vaak beperkt tot de anekdotes bij de koffieautomaat. De laatste jaren zijn er echter verschillende onderzoeken uitgekomen die het fenomeen onomstotelijk aantonen. Het percentage studenten aan Harvard dat een A scoort steeg van ruim 30 procent in 2010 naar bijna 66 procent nu.



Naar de oorzaken is het vooralsnog gissen, al wordt daar bij diezelfde koffieautomaat nog volop over gespeculeerd: hoogleraren zouden met goede beoordelingen strooien om populair te worden, onderwijsinstellingen zouden financieel belang hebben bij zoveel mogelijk afgestudeerden of examencommissies zijn bang voor juridische procedures van assertieve studenten die het niet eens zijn met een te laag cijfer.



Met het voorstel waar nu over gestemd wordt, beoogt Harvard meer onderscheid te maken tussen de gewoon goede, heel goede en allerbeste studenten. Het beoogde nieuwe beoordelingssysteem kijkt niet meer naar hoe een student scoort ten opzichte van het curriculum, maar naar hoe een student scoort ten opzichte van zijn klasgenoten. Het aan banden leggen van de hoeveelheid A's die de hoogleraar mag geven, is daarin een eerste stap.



Of het er ook van komt, is nog niet duidelijk. Volgende week wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt. In een eerste enquête onder studenten en personeel tekende zich een voorkeur af om het systeem inderdaad op de schop te gooien.



Tegenstanders van het voorstel wijzen er op dat met deze beoordelingssystematiek studenten van Harvard worden benadeeld ten opzichte van de studenten van andere universiteiten, die zichzelf niet beperken en nog gewoon ongebreideld met A's, of zelfs A+'s mogen strooien. Ook halen ze de voorbeelden aan van andere topuniversiteiten die hetzelfde al eerder probeerden, zoals Princeton. Die draaiden de maatregelen weer terug na zorgen over te grote stress bij de studenten.



Ten slotte is er ook de kritiek dat als studenten vooral ten opzichte van elkaar worden beoordeeld, ze dan zullen weigeren nog samen te werken. Daar gelooft Harvard College decaan David Demming niet in. 'Het is geen zero-sum game', zei hij in een eerder interview. 'Ik denk dat studenten wel weten dat je meer leert als je samenwerkt.'



Het voorgestelde systeem zou ook het werk van de examencommissies makkelijker maken, stelt de onderzoekscommissie die het voorstel voorbereidt. Het is nu zo druk aan de bovenkant van de cijferlijst, dat het steeds moeilijker wordt om te bepalen wie summa cum laude kan afstuderen. Dat is namelijk ook nu al voorbehouden aan de bovenste percentielgroepen. En als bijna iedereen alleen maar A's haalt, is nog nauwelijks te bepalen wie de bovenste vier procent vormen. De cijferlijsten van studenten moeten daarvoor inmiddels berekend worden tot vijf getallen achter de komma, stelt universiteitsblad The Harvard Crimson.

Reacties

