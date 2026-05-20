Knight Rider-auto staat in een museum in Chicago, maar krijgt boete uit New York

Hoe kan dit?, vroegen de medewerkers van het Volo Museum in de buurt van Chicago zich af toen er een boete op de deurmat belandde voor de Knight Rider-auto die zij daar tentoonstellen.



De iconische wagen had volgens de boete op 22 april in New York, zo'n 1200 kilometer verderop, 19 kilometer per uur te hard gereden en daarom moest het museum 50 dollar betalen.



Het museum is dat niet van plan, want de replica van de auto in het museum is al jaren niet meer op de openbare weg geweest. De directie staat daarom voor een raadsel: wie rijdt er in New York in een identieke zwarte Pontiac Trans Am met het kenteken "KNIGHT" en hoe kan het dat de autoriteiten in The Big Apple deze auto koppelen aan hun niet geregistreerde Knight-Rider auto?



Wat het extra bijzonder maakt is dat het kenteken van de bekeurde auto ook nog eens staat geregistreerd in California.



Dat er een verkeersovertreding is begaan, is in elk geval zeker. Bij de boete waren foto's toegevoegd waarop de auto en de nummerplaat duidelijk te zien zijn. Ook ontdekte het museum na onderzoek dat de bewuste auto gekoppeld kan worden aan vijf andere verkeersovertredingen in New York in 2024.



Marketingdirecteur Jim Wojdyla van het Volo Museum heeft tegen lokale media gezegd dat het museum de boete via een hoorzitting zal aanvechten.



Hij wil zo te weten komen hoe dit allemaal zit, maar zegt dat hij ook nieuwsgierig is naar de bestuurder van de auto in New York. "We willen graag weten wie die 'Knight Rider' is, want soort zoekt soort. We willen weten of dit uit een museum komt, of dat het iemand is die deze auto als hobby heeft gebouwd. Hij ziet er erg accuraat uit. We zouden die mensen graag ontmoeten."



Knight Rider was een Amerikaanse televisieserie met David Hasselhoff in de hoofdrol als Michael Knight. De serie werd uitgezonden tussen 1982 en 1986 en volgt Knight die samen met zijn pratende en vrijwel onverwoestbare KITT-auto de misdaad bestrijdt. Voor de serie werden zo'n twintig KITT's gebouwd, daar zouden nu nog maar vijf exemplaren van over zijn. Wel zijn talloze replica's in omloop.



De stad New York was niet bereikbaar voor vragen van lokale journalisten.

